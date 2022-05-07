Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден незадоволений тим, що ЗМІ почали публікувати інформацію про те, як розвідка США допомагає Україні у боротьбі з російським агресором. Лідер США вимагає припинити витік таких даних.

Про це повідомляє американський новинний телеканал NBC.

Посилаючись на свої джерела у Білому домі телеканал зазначив, що 6 травня Байден провів розмову з високопосадовцями розвідки та оборони США, щоб наголосити на важливості їхньої роботи.

Спілкуючись телефоном з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, директоркою національної розвідки Аврілою Хейнс та міністром оборони Ллойдом Остіном очільник Білого дому заявив, що інформація про обмін розвідданими між США та Україною, яка нещодавно з’явилась у ЗМІ, є “контрпродуктивною”.

Під час розмови президент США також наголосив, що витік подібної інформації “відвертає від мети” і додав, що він повинен припинитись.