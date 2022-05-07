Про це повідомляє американський новинний телеканал NBC.
Посилаючись на свої джерела у Білому домі телеканал зазначив, що 6 травня Байден провів розмову з високопосадовцями розвідки та оборони США, щоб наголосити на важливості їхньої роботи.
Спілкуючись телефоном з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, директоркою національної розвідки Аврілою Хейнс та міністром оборони Ллойдом Остіном очільник Білого дому заявив, що інформація про обмін розвідданими між США та Україною, яка нещодавно з’явилась у ЗМІ, є “контрпродуктивною”.
Під час розмови президент США також наголосив, що витік подібної інформації “відвертає від мети” і додав, що він повинен припинитись.
- Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що розвідка Сполучених Штатів Америки надає Україні дані, завдяки яким вдалось знайти та ліквідувати багатьох генералів з РФ.
- Опісля ЗМІ також повідомили, що України знищила крейсер “Москва” також за допомогою американців, однак у Пентагоні ці твердження спростували.