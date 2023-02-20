За словами радника Байдена з нацбезпеки Джейка Саллівана, за кілька годин до його відльоту Сполучені Штати повідомили Росію про плани відвідати українську столицю.

П’ятничне засідання в Овальному кабінеті стало кульмінацією місяців роботи невеликої групи головних помічників Байдена над плануванням поїздки до роковин початку повномасштабної війни.

За словами заступника радника з національної безпеки Джона Файнера, у плануванні брали участь офіс начальника штабу, Рада національної безпеки та Військовий офіс Білого дому за участі невеликої кількості посадовців Секретної служби США, Пентагону та розвідувального співтовариства.

Байдена регулярно інформували про плани поїздки, включно з оцінкою загроз, у міру того, як візит наближався.

Дискусії між Білим домом і “найвищими рівнями українського уряду” допомогли завершити планування поїздки та прийняти рішення.

Директорка із комунікацій Кейт Бедінгфілд наголосила, що Джо Байден особисто бажав піти на цей ризик.

“Для нього важливо з’являтися, навіть коли це важко, і він керував своєю командою, щоб це відбулося, незалежно від того, наскільки складною буде логістика”, – розповіла вона.

Президенту США Джо Байдену було запропоновано кілька варіантів візиту в Україну, але він вирішив, що найбільш доцільною є поїздка саме до Києва. Байден лише одного разу висловив занепокоєння щодо ризику візиту в Україну – але це стосувалося того, якою мірою його візит може загрожувати іншим – про особисту безпеку він не висловлював занепокоєння. Інші чиновники, очевидно, були надзвичайно стурбовані безпекою Байдена і мали готові плани дій у випадку непередбачених обставин.