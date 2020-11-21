Після закінчення каденції Трампа фестиваль любові США і Саудівської Аравії вщухне, але не припиниться зовсім. Наступний президент Джо Байден визнає стратегічне значення улюбленого королівства Трампа.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Король Салман бен Абдулазіз та його син, кронпринц Мохаммед, очевидно, втратять більшу частину того, що вони отримали за чотири роки каденції Трампа. Зокрема, мова йде про поспішно схвалений продаж зброї, послаблення тиску через порушення прав людини та зворотній канал через зятя президента Джареда Кушнера.

На перший погляд, може здатися, що Джо Байден не схвалює відносини США та Саудівської Аравії, але він точно не загострюватиме відносини з королівством, яке є одним з найбільших експортерів нафти у світі. Однак буде посилений контроль, особливо щодо прав людини. Обраний президент США розглядатиме королівство як вирішального союзника в нестабільному регіоні.

Експорт чорного золота

Саудівська Аравія отримає ще один шанс продемонструвати свої доброзичливі наміри щодо США на цих вихідних, коли відбудеться віртуальний саміт G20. Досі незрозуміло, чи буде Трамп брати участь у відеоконференції, адже президент висуває заяви про фальсифікації виборів 3 листопада, які він програв Байдену.

Ще одним знаком тривалої підтримки адміністрацією Трампа відносин із королівством є те, що державний секретар Майкл Помпео ненадовго відвідає лідерів країни у місті Неомі.

Нафта була ключовим елементом американсько-саудівських відносин з того часу, як Франклін Рузвельт зустрівся з королем Абдулазізом Ібн Саудом на військовому кораблі в Суецькому каналі в 1945 році. Відтоді американська економіка десятиліттями покладалася на стабільний потік саудівських барелів.

Залежність зменшилася, оскільки бум сланцю наблизив Америку до енергетичної незалежності. Проте Трамп все-таки зробив два основних втручання в саудівську нафтову політику під час свого президентства. У 2018 році, коли барель нафти коштував 80 доларів, Трамп попросив Ер-Ріяд та інших виробників ОПЕК збільшити видобуток, щоб збити ціни. Потім Трамп втрутився в мирну угоду між Путіним та Мохаммедом бен Салманом, оскільки боявся втрати десятки тисяч робочих місць у Техасі та інших нафтовидобувних державах.

Кліматичний виклик

Байден заявив, що повернеться до Паризьких кліматичних угод, як тільки вступить на посаду. Його позиція щодо зміни клімату свідчить про зростання глобального імпульсу до енергетичного переходу від нафти та інших викопних видів палива, що є, мабуть, найбільшим викликом для довгострокового майбутнього Саудівської Аравії.

Однак Байден поки утримується від різких заяв щодо відносин із Саудівською Аравією.

Королівство намагається всіма способами зберегти відносини із США. Так, влада країни привітала Байдена з перемогою, хоча Трамп все ще намагається боротися за крісло президента.

“Король Салман “високо оцінив історичні глибоко вкорінені відносини між двома дружніми країнами, додавши, що обидві країни прагнуть розвивати та зміцнювати ці відносини у всіх сферах”, – йдеться в привітання.

Тим часом міністр фінансів Саудівської Аравії Мохаммед Аль-Джадаан заявив, що країна була ключовим союзником США незалежно від того, президент якої партії був при владі.

“Я дуже впевнений, що це буде продовжуватися”, – сказав він.

Команда Байдена поки відмовилася конкретно прокоментувати його плани щодо Саудівської Аравії. Водночас Байден чітко визначив стратегічне значення Саудівської Аравії.

Спокій у пріоритеті

“Ми повинні визнати цінність співпраці у боротьбі з тероризмом та стримуванні Ірану. Але Америка повинна наполягати на відповідальних діях Саудівської Аравії та накладати наслідки для необдуманих вчинків”, – сказав Байден Раді з міжнародних відносин у липні 2019 року.

Експерти зазначають, що позиція Байдена м’якша, ніж Барака Обами, який різко висловлювався у бік королівства.

Керівництво Саудівської Аравії занепокоєне минулими коментарями Байдена про те, що він хоче повернутися до іранської ядерної угоди, від якої Трамп відмовився. Він також хоче подальших переговорів щодо зміцнення угоди. При цьому Саудівська Аравія розглядає Іран як свого головного регіонального ворога і виступила проти ядерної угоди 2015 року між Іраном та світовими державами.

Відносини з Туреччиною

Королівство також усвідомлює, що адміністрація Байдена може бути жорсткішою щодо Туреччини, саудівського суперника, тоді як Трамп в основному стримував критику щодо Реджепа Таїпа Ердогана.

“Враховуючи той факт, що ми відлучаємося від арабських нафтопродуктів, Байден може застосувати інший підхід”, – сказав Аарон Девід Міллер, старший співробітник Фонду Карнегі за міжнародний відносин і колишній чиновник Державного департаменту на Близькому Сході.

У той же час, за його словами, адміністрація Байдена хоче переконатись, що король Салман, якому зараз 84 роки, зможе офіційно передати владу спадкоємцю.