Президент США Джо Байден заявив, що ядерна атака Північної Кореї по США чи по їхніх союзниках стане кінцем диктаторського режиму голови КНР Кім Чен Ина.

Відповідні слова Байдена цитує інформаційна агенція Bloomberg.

На думку американського президента, така атака буде “неприйнятною” та призведе до “кінця будь-якого режиму”, який може зважитися на такі дії.

26 квітня у США оголосили про докладання нових зусиль для захисту Південної Кореї від ядерної загрози. Серед планів — розміщення в країні ядерних підводних човнів вперше за останні десятиліття.

Також лідери держав домовилися створити ядерну консультативну групу для поліпшення координації, обміну інформацією про співпрацю у сфері стратегічних озброєнь і проведення більшої кількості спільних військових навчань.

“Ми не збираємося розміщувати ядерну зброю на півострові, але ми будемо відвідувати порти, атомні підводні човни тощо. Ми не відступимо від цього”, — наголосив Байден.

Водночас у Сеулі зобов’язалася не створювати власний атомний арсенал.

Аналітики вважають, що КНДР прагне ще більше розширити свій ядерний арсенал після того, як десятиліття дипломатії не принесли прогресу. Нещодавні випробування міжконтинентальних балістичних ракет підвищили перспективу того, що ядерна зброя Північної Кореї тепер може досягти території США.