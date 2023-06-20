Джерело: Bloomberg.
“Він (Блінкен. – Ред.) проробив до біса велику роботу. Ми на правильному шляху”, – сказав американський президент.
Щодо того, чи досягли Штати прогресу, Байден відповів, що “він був досягнутий”.
Зазначимо, що 18 червня Блінкен прибув з візитом до Китаю. У Держдепі назвали “змістовними і конструктивними” переговори держсекретаря США та глави МЗС Китаю. Цинь Ган нагадав позицію Пекіна щодо Тайваню і зауважив, що це “найважливіше питання у відносинах і найбільш явний ризик”.
19 червня Блінкен зустрівся із Сі Цзіньпіном. Переговори стали першою зустріччю такого рівня між США й Китаєм із 2018 року. Після зустрічі Китай заявив, що не надавав військову допомогу Росії для введення повномасштабної війни проти України.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен під час переговорів у Пекіні заявив, що США не підтримують незалежність Тайваню. На зустрічі з Сі Цзіньпіном американський посадовець додав, що США та Китай досягли прогресу та домовленостей “щодо деяких конкретних питань“.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден напередодні заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї з боку президента РФ Володимира Путіна цілком реальна.