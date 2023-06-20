Президент США Джо Байден заявив, що після зустрічі держсекретаря Ентоні Блінкена з президентом Китаю Сі Цзіньпіном відчутний прогрес у відновленні американо-китайських відносин. Американський політик також провів переговори з міністром закордонних справ Цинь Ганом.

Джерело: Bloomberg.

“Він (Блінкен. – Ред.) проробив до біса велику роботу. Ми на правильному шляху”, – сказав американський президент.

Щодо того, чи досягли Штати прогресу, Байден відповів, що “він був досягнутий”.

Зазначимо, що 18 червня Блінкен прибув з візитом до Китаю. У Держдепі назвали “змістовними і конструктивними” переговори держсекретаря США та глави МЗС Китаю. Цинь Ган нагадав позицію Пекіна щодо Тайваню і зауважив, що це “найважливіше питання у відносинах і найбільш явний ризик”.

19 червня Блінкен зустрівся із Сі Цзіньпіном. Переговори стали першою зустріччю такого рівня між США й Китаєм із 2018 року. Після зустрічі Китай заявив, що не надавав військову допомогу Росії для введення повномасштабної війни проти України.