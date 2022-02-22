Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наклав санкції на "Л/ДНР", оскільки визнання незалежності цих територій є загрозливим для всього світу і руйнує суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це Джо Байден заявив у своєму указі, опублікованому на сайті Білого дому.

Розпорядження про блокування майна окремих осіб та заборону окремих операцій у зв’язку з продовженням зусиль Росії з підриву суверенітету та територіальної цілісності України було видане у зв’язку із визнанням 21 лютого президентом Росії Володимиром Путіним незалежності територій ОРДЛО.

У розпорядженні вказано, що такий крок Кремля суперечить зобов’язанням Росії за Мінськими домовленостями і загрожує миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України, а, отже, становить незвичайну та надпотужну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів.

Цим розпорядженням Джо Байден запроваджує заборону на інвестиції, торгівлю та фінансування так званих Л/ДНР. Також президент США надав дозвіл на запровадження санкцій проти будь-якої особи, якщо стосовно неї буде встановлено факт здійснення будь-якої діяльності на території, контрольованої цими формуваннями.