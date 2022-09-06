Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Росію не варто називати державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє Reuters.

5 вересня під час спілкування з пресою американський лідер заявив, що Росія не повинна бути визначена як держава спонсор тероризму.

Зазначається, що у понеділок, у Білому домі, Байдена запитали, чи варто вважати Росію державою-спонсором тероризму.

На це американський президент коротко відповів: “Ні”.

Варто зауважити, що Україна вже декілька місяців наполягає, аби США визнали Росію, яка розпочала повномасштабне вторгнення, державою-спонсором тероризму.

Деякі американські посадовці підтримують Київ у цьому питанні. Зокрема спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати РФ державою-спонсором тероризму. В іншому випадку, наголосила вона, це зробить Конгрес США.

Також пані посол США в Україні Бріджіт Брінк заявила, що Вашингтон серйозно розглядає питання можливості оголосити РФ державою-спонсором тероризму, проте це вимагає ретельного аналізу відповідно до американських законів.

Зауважимо також, що визнавати країну державою-спонсором тероризму має Державний секретар США Ентоні Блінкен.

Та за даними ЗМІ, поки Конгрес США та Україна закликають Білий дім визнати Росію державою-спонсором тероризму, державний секретар США Ентоні Блінкен, який, власне, і має право визнавати держав-спонсорів тероризму, остерігається робити такий крок щодо Російської Федерації.

Визнання країни державою-спонсором тероризму передбачає обмеження іноземної допомоги, заборону на експорт та продаж продукції оборонного призначення, певні заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення та різні фінансові та інші обмеження.