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Байден заявив, що вибух у Польщі спричинила ракета української ППО – Reuters

ЗМІ, посилаючись на джерела у НАТО, повідомляють, що президент США Джо Байден вважає причиною вибуху у Польщі - ракети з української протиповітряної оборони.

Середа, 16 листопада 2022, 13:26
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Про це повідомляє Reuters.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній частині Польщі був спричинений українською ракетою ППО.

Вибух, унаслідок якого загинуло двоє людей, викликав глобальну тривогу щодо того, що український конфлікт може перекинутися на сусідні країни.

Україна звинуватила в інциденті Росію. Водночас Росія заперечує, що її ракети вдарили по Польщі.

Байден сказав журналістам в Індонезії, що ракета навряд чи була випущена з Росії.

Посли НАТО мали провести екстрену зустріч о 10:00 за центральноєвропейським часом (09:00 за Гринвічем), щоб зреагувати на вибух на зерносушарці поблизу українського кордону, який стався 15 листопада, коли Росія обстрілювала міста по всій Україні десятками ракет.

ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.

Теги: влучання російських ракет у Польщі, Джо Байден, НАТО, Польща, ППО, США, Україна

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