Байден заявив, що вибух у Польщі спричинила ракета української ППО – Reuters

Про це повідомляє Reuters.
Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній частині Польщі був спричинений українською ракетою ППО.
Вибух, унаслідок якого загинуло двоє людей, викликав глобальну тривогу щодо того, що український конфлікт може перекинутися на сусідні країни.
Україна звинуватила в інциденті Росію. Водночас Росія заперечує, що її ракети вдарили по Польщі.
Байден сказав журналістам в Індонезії, що ракета навряд чи була випущена з Росії.
Посли НАТО мали провести екстрену зустріч о 10:00 за центральноєвропейським часом (09:00 за Гринвічем), щоб зреагувати на вибух на зерносушарці поблизу українського кордону, який стався 15 листопада, коли Росія обстрілювала міста по всій Україні десятками ракет.
ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.
Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ракета, яка впала на території Польщі, не була випущена Росією.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прокоментував падіння російської ракети на території Польщі, унаслідок чого загинуло двоє осіб. За його словами, цього інциденту ніколи б не сталось, якби Росія не розпочала повномасштабного вторгнення в Україну.
- Міністри оборони країн НАТО висловили свою позицію щодо влучання російських ракет на польську територію.