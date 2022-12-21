Про це він написав у своєму Twitter у відповідь на допис Зеленського.
“Сподіваюся, політ хороший, Володимире. Я радий, приймати тебе тут. Нам багато що обговорювати”, — йдеться в повідомленні.
I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb
— President Biden (@POTUS) December 21, 2022
Нагадаємо, що у Білому домі, анонсуючи візит українського президента, зауважили, що Байден і Зеленський обговорили ймовірність цієї зустрічі під час телефонної розмови 11 грудня. 14 грудня Білий дім надіслав Зеленському офіційне запрошення у США.
Згодом Зеленський офіційно повідомив про свій візит до Сполучених Штатів. Це буде його перший закордонний візит з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Байден зустрінеться з президентом України в Білому домі о 21:00 за Києвом.
- Президент України Володимир Зеленський приїхав до найгарячішої точки фронту — Бахмута. На 300-й день повномасштабного вторгнення Росії до України глава держави побував на передових позиціях.
- Сполучені Штати звинуватили генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в тому, що він “очевидно піддався російським погрозам” і не надіслав офіційних осіб в Україну для перевірки використовуваних Росією безпілотників, які, за словами Вашингтона та інших, були поставлені Іраном.
- Адміністрація президента США Джо Байдена створила спеціальну групу, яка розслідуватиме, як до іранських дронів, які РФ використовує проти України, потрапили американські технології.