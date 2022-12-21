Президент США Джо Байден заявив, що вже чекає президента Зеленського. За словами американського лідера, їм потрібного багато чого обговорити.

Про це він написав у своєму Twitter у відповідь на допис Зеленського.

“Сподіваюся, політ хороший, Володимире. Я радий, приймати тебе тут. Нам багато що обговорювати”, — йдеться в повідомленні.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb — President Biden (@POTUS) December 21, 2022

Нагадаємо, що у Білому домі, анонсуючи візит українського президента, зауважили, що Байден і Зеленський обговорили ймовірність цієї зустрічі під час телефонної розмови 11 грудня. 14 грудня Білий дім надіслав Зеленському офіційне запрошення у США.

Згодом Зеленський офіційно повідомив про свій візит до Сполучених Штатів. Це буде його перший закордонний візит з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Байден зустрінеться з президентом України в Білому домі о 21:00 за Києвом.