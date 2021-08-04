Про це інформує американський телеканал CNN.
“Думаю, він повинен піти у відставку. Я розумію, що законодавчий орган штату може ухвалити рішення про його імпічмент. Не знаю цього напевно…” – зазначив Байден під час спілкування із журналістами.
Він додав, що не спілкувався з Куомо і не читав звіт прокуратури про домагання, але знає кінцевий результат.
“Якщо розслідування генерального прокурора дійшло до висновку, що звинувачення (Куомо, – ред.) достовірні, я би порекомендував піти у відставку, це те, що я роблю сьогодні”, – заявив Байден, якого цитує видання Insider.
Своєю чергою речниця Білого дому Джен Псакі назвала звинувачення щодо Куомо “огидними”.
“Я не знаю, чи міг хтось не визнати ці звинувачення огидними”, – заявила вона, коментуючи звіт прокуратури щодо губернатора Нью-Йорка.
За словами Псакі, позиція Білого дому полягає в тому, що “всі жінки, які пережили… цей тип досвіду – або домагання, або жорстоке поводження або, в гіршому випадку, напад, – заслуговують на те, щоб їхні голоси були почуті, заслуговують на повагу”.
Як відомо, напередодні були оприлюднені результати розслідування щодо губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо. Про них повідомила генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс.
Розслідування показало, що Куомо дійсно сексуально домагався багатьох жінок. Серед них – працівниці його офісу.
Загалом, генпрокурорка звернула увагу на свідчення 11 жінок, які скаржилися на сексуальні домагання з боку 63-річного губернатора. Дев’ятеро з цих жінок досі працюють на федеральній роботі.
Загалом же слідчі опитали 179 жінок, серед яких були колеги Куомо, співробітниці його офісу, а також жінки, які раніше скаржилися на сексуальні домагання з боку Куомо. Були проаналізовані десятки тисяч документів, фотографій та текстових повідомлень (загалом – 74 тисячі доказів).
- Раніше повідомлялося, що голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн через гучний секс-скандал втратив роботу і дружину. Звинувачення проти Вайнштейна почали з’являтися в жовтні 2017 року, коли видання The New York Times вперше повідомило про інциденти. Відтоді щонайменше 80 жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях, в тому числі відомі актриси Гвінет Пелтроу, Ума Турман і Сальма Хайек. Скандал навколо продюсера породив рух #MeToo проти сексуального насильства і домагань.
- У березні 2020 року Вайнштейн був засуджений до 23 років в’язниці у справі про злочини сексуального характеру. Вирок виніс суд штату Нью-Йорк.
- У січні цього року стало відомо, що компанія Weinstein Company Гарві Вайнштейна виплатить $17,1 мільйона понад 50 жертвам сексуальних домагань.