Президент США Джо Байден закликав губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо подати у відставку на фоні звинувачень останнього в сексуальних домаганнях.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Думаю, він повинен піти у відставку. Я розумію, що законодавчий орган штату може ухвалити рішення про його імпічмент. Не знаю цього напевно…” – зазначив Байден під час спілкування із журналістами.

Він додав, що не спілкувався з Куомо і не читав звіт прокуратури про домагання, але знає кінцевий результат.

“Якщо розслідування генерального прокурора дійшло до висновку, що звинувачення (Куомо, – ред.) достовірні, я би порекомендував піти у відставку, це те, що я роблю сьогодні”, – заявив Байден, якого цитує видання Insider.

Своєю чергою речниця Білого дому Джен Псакі назвала звинувачення щодо Куомо “огидними”.

“Я не знаю, чи міг хтось не визнати ці звинувачення огидними”, – заявила вона, коментуючи звіт прокуратури щодо губернатора Нью-Йорка.

За словами Псакі, позиція Білого дому полягає в тому, що “всі жінки, які пережили… цей тип досвіду – або домагання, або жорстоке поводження або, в гіршому випадку, напад, – заслуговують на те, щоб їхні голоси були почуті, заслуговують на повагу”.

Як відомо, напередодні були оприлюднені результати розслідування щодо губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо. Про них повідомила генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс.

Розслідування показало, що Куомо дійсно сексуально домагався багатьох жінок. Серед них – працівниці його офісу.

Загалом, генпрокурорка звернула увагу на свідчення 11 жінок, які скаржилися на сексуальні домагання з боку 63-річного губернатора. Дев’ятеро з цих жінок досі працюють на федеральній роботі.

Загалом же слідчі опитали 179 жінок, серед яких були колеги Куомо, співробітниці його офісу, а також жінки, які раніше скаржилися на сексуальні домагання з боку Куомо. Були проаналізовані десятки тисяч документів, фотографій та текстових повідомлень (загалом – 74 тисячі доказів).