Президент США Джо Байден запропонував скасувати на три місяці податки на бензин та дизельне пальне. Проте, на думку експертів, ініціатива не матиме шансів пройти через Конгрес.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

“Ми можемо знизити ціни на пальне та дещо полегшити фінансову ситуацію сімей”, – зазначив Байден.

Водночас він закликав адміністрації штатів скасувати власні податки на пальне. У Білому домі також повідомили, що енергетичні концерни закликатимуть розширити потужності нафтопереробних заводів.

Натомість впливовий республіканський сенатор Джон Тьюн висловив думку, що ініціатива Байдена не має шансів пройти через Конгрес. Скептичне ставлення до пропозиції президента висловила й певна кількість конгресменів – як з-поміж республіканців, так і демократів. Вони побоюються, що заощаджені кошти дістануться не громадянам, а самим енергетичним концернам.

Нині пальне в США коштує близько 5 доларів за галон (1,25 євро за літр). Федеральний уряд стягує у вигляді податків з кожного галона по 18,4 цента за бензин та по 24,4 цента за дизельне пальне. Податки деяких штатів на пальне вищі за федеральні.