Про це повідомляє американська телерадіокомпанія CNN.

Президент США Джо Байден та його адміністрація підтримали вступ Швеції та Фінляндії в НАТО та закликали якомога швидше проголосувати за це рішення.

“Сьогодні моя адміністрація подає до Конгресу Сполучених Штатів Америки доповіді про вступ обох країн в НАТО. Для того, щоб Сенат міг ефективно та швидко перейти до консультування та погодження договору”, – заявив Байден.

Він закликав керівництво Сенату якнайшвидше перейти до обговорення цього питання та розглянути перспективу нових кандидатів на вступ до НАТО.

  1. Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наголосив, що США працюватимуть із Фінляндією та Швецією у сфері безпеки під час розгляду їхніх заявок на вступ до НАТО.
  2. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель впевнений, що Швеція та Фінляндія отримають рішучу і сильну підтримку країн-членів ЄС.
  3. Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала заявку на вступ країни до Північноатлантичного альянсу.