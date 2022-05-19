Про це повідомляє американська телерадіокомпанія CNN.
Президент США Джо Байден та його адміністрація підтримали вступ Швеції та Фінляндії в НАТО та закликали якомога швидше проголосувати за це рішення.
“Сьогодні моя адміністрація подає до Конгресу Сполучених Штатів Америки доповіді про вступ обох країн в НАТО. Для того, щоб Сенат міг ефективно та швидко перейти до консультування та погодження договору”, – заявив Байден.
Він закликав керівництво Сенату якнайшвидше перейти до обговорення цього питання та розглянути перспективу нових кандидатів на вступ до НАТО.
- Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наголосив, що США працюватимуть із Фінляндією та Швецією у сфері безпеки під час розгляду їхніх заявок на вступ до НАТО.
- Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель впевнений, що Швеція та Фінляндія отримають рішучу і сильну підтримку країн-членів ЄС.
- Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала заявку на вступ країни до Північноатлантичного альянсу.