Адміністрація Білого дому подасть до Конгресу США звіти про вступ Швеції та Фінляндії в НАТО. Президент Джо Байден оголосив про повну підтримку цих країн щодо членства в Альянсі.

Про це повідомляє американська телерадіокомпанія CNN.

Президент США Джо Байден та його адміністрація підтримали вступ Швеції та Фінляндії в НАТО та закликали якомога швидше проголосувати за це рішення.

“Сьогодні моя адміністрація подає до Конгресу Сполучених Штатів Америки доповіді про вступ обох країн в НАТО. Для того, щоб Сенат міг ефективно та швидко перейти до консультування та погодження договору”, – заявив Байден.

Він закликав керівництво Сенату якнайшвидше перейти до обговорення цього питання та розглянути перспективу нових кандидатів на вступ до НАТО.