Про це повідомляє Reuters.
Навряд чи за результатами зустрічі розпочнуть розслідування проти ChatGPT, як це сталося в Італії. Проте глава держави не впевнений, що ШІ є абсолютно безпечним. На запитання, чи є ШІ небезпечним, він відповів: “Це ще належить з’ясувати. Можливо”.
“На мою думку, технологічні компанії зобов’язані переконатися, що їхні продукти безпечні, перш ніж випускати їх у світ… ШІ може допомогти впоратися з деякими дуже складними проблемами, такими як хвороби і зміна клімату, але він також повинен враховувати потенційні ризики для нашого суспільства, нашої економіки, нашої національної безпеки”, — зазначив Джо Байден.
Також президент США мав намір обговорити важливість захисту прав і безпеки для забезпечення відповідальних інновацій та належних гарантій. Він порушив питання своїх попередніх закликів Конгресу щодо ухвалення законодавства, яке націлено захистити конфіденційність дітей в Інтернеті.
Мало ймовірно, що зустріч провели для нової політики і великих змін. Водночас Байден створив “основу для національного діалогу на цю тему, привернувши увагу до ШІ”.
- Уряд Китаю заборонив місцевим технологічним компаніям пропонувати користувачам доступ до чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT у своїх сервісах.
- Техногіганти скорочують персонал команд, які займаються оцінкою етичних питань у сфері запровадження штучного інтелекту (ШІ). Їхні рішення призводять до занепокоєння щодо безпеки нової технології, оскільки вона набуває широкого застосування у споживчих товарах.