Президент США Джо Байден під час зустрічі зі своїми радниками з питань науки і технологій, серед яких науковці та керівники Google і Microsoft, закликав їх вивчити питання безпеки штучного інтелекту (ШІ). Вони разом обговорили ризики і можливості технології.

Про це повідомляє Reuters.

Навряд чи за результатами зустрічі розпочнуть розслідування проти ChatGPT, як це сталося в Італії. Проте глава держави не впевнений, що ШІ є абсолютно безпечним. На запитання, чи є ШІ небезпечним, він відповів: “Це ще належить з’ясувати. Можливо”.

“На мою думку, технологічні компанії зобов’язані переконатися, що їхні продукти безпечні, перш ніж випускати їх у світ… ШІ може допомогти впоратися з деякими дуже складними проблемами, такими як хвороби і зміна клімату, але він також повинен враховувати потенційні ризики для нашого суспільства, нашої економіки, нашої національної безпеки”, — зазначив Джо Байден.

Також президент США мав намір обговорити важливість захисту прав і безпеки для забезпечення відповідальних інновацій та належних гарантій. Він порушив питання своїх попередніх закликів Конгресу щодо ухвалення законодавства, яке націлено захистити конфіденційність дітей в Інтернеті.

Мало ймовірно, що зустріч провели для нової політики і великих змін. Водночас Байден створив “основу для національного діалогу на цю тему, привернувши увагу до ШІ”.