Про це повідомляє CNN.
Журналістам про наявність відповідного рішення сповістили чиновники у Білому домі, які вже з документом ознайомилися. Натяком на це є те, що нещодавно Держдепартамент закликав американців у Росії розглянути можливість негайного виїзду, поки є комерційні рейси з країни.
Американські чиновники вважають, що в громадян США все ще будуть шляхи вийти з Росії, якщо російські рейси не зможуть прилетіти до США, посилаючись на можливість виїзду поїздів із країни.
Відповідне рішення розроблено на тлі повномасштабного вторгнення в Україну. Наразі повітряний простір для РФ закрили усі країни ЄС.
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