Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосить під час програми "Стан Союзу" заборону російським літакам надходити в повітряний простір США.

Про це повідомляє CNN.

Журналістам про наявність відповідного рішення сповістили чиновники у Білому домі, які вже з документом ознайомилися. Натяком на це є те, що нещодавно Держдепартамент закликав американців у Росії розглянути можливість негайного виїзду, поки є комерційні рейси з країни.

Американські чиновники вважають, що в громадян США все ще будуть шляхи вийти з Росії, якщо російські рейси не зможуть прилетіти до США, посилаючись на можливість виїзду поїздів із країни.

Відповідне рішення розроблено на тлі повномасштабного вторгнення в Україну. Наразі повітряний простір для РФ закрили усі країни ЄС.