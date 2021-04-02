Байден запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії, – Зеленський

США підтримують прагнення України щодо збереження миру на Донбасі та слідкують за процесом впровадження реформ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні щодо рішень РНБО, ситуації на Донбасі та підтримки України з боку США.

Зокрема, Зеленський розповів деталі першої телефонної розмови з американським лідером.

“Ми детально обговорили ситуацію на Донбасі. Президент Байден запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії. Згадавши події 6 січня у США, президент Байден відзначив, як важливо США та Україні сьогодні захищати демократію в наших державах. Особливо коли загрозу їй становить значна кількість олігархів, які зацікавлені у дестабілізації та послабленні державних інституцій”, – заявив Зеленський.

За його словами, сторони відзначили та підтримали втілення й продовження реформ в Україні, зокрема антикорупційної, судової та реформи Конституційного Суду.

“За словами президента Байдена, у питаннях боротьби з корупцією США та Україна – брати по зброї. Також ми говорили про участь США у Кримській платформі та про майбутній візит президента Байдена в Україну”, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Під час телефонної розмови Джо Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.