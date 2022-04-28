Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
У повідомленні зазначили, що відповідний законодавчий пакет узаконить нові повноваження з конфіскації майна, пов’язаного з російською клептократією, дозволить уряду використовувати вторговані кошти на підтримку України та ще більше посилить пов’язані правоохоронні інструменти.
Законодавчі зміни передбачатимуть:
- новий спрощений адміністративний процес із залученням міністерства фінансів та юстиції для конфіскації майна в Сполучених Штатах, що належить санкціонованим російським олігархам і пов’язане з конкретною протиправною поведінкою. Рішення про конфіскацію може бути переглянуто у федеральному суді в прискореному порядку;
- нове кримінальне правопорушення, яке зробить незаконним свідоме чи навмисне володіння будь-якою особою доходами, безпосередньо отриманими від корупційних операцій з російським урядом.
Окрім цього, американський президент пропонує закрити лазівку, яка не дозволяє конфіскувати активи, що використовуються для ухилення від санкцій.
Оскільки олігархи можуть використовувати незаконні схеми з декількома юрисдикціями, Байден пропонує збільшити з 5 до 10 років термін позовної давності для справи про відмивання коштів.
“Адміністрація Байдена сподівається на тісну співпрацю з членами Конгресу в цілому для реалізації цього пакету пропозицій”, – йдеться у повідомленні Білого дому.
- Нагадаємо, Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки створило центр управління для координації перевезень та “упорядкування” військової допомоги Україні спільно із союзниками у Штутгарті, Німеччина, у зоні відповідальності Європейського командування США.
- “Україна здатна перемогти у війні проти РФ за умови правильної підтримки” – Ллойд. У Пентагоні вважають, що для її здобуття країна потребуватиме “правильного оснащення”.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що суверенна Україна існуватиме набагато довше, ніж Володимир Путін. При цьому в майбутньому триватиме підтримка України.
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- Своєю чергою, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав лідерів країн Вишеградської групи (Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини) розробити “План Маршалла” для України, щоб відновити її після війни.