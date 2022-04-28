Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

У повідомленні зазначили, що відповідний законодавчий пакет узаконить нові повноваження з конфіскації майна, пов’язаного з російською клептократією, дозволить уряду використовувати вторговані кошти на підтримку України та ще більше посилить пов’язані правоохоронні інструменти.

Законодавчі зміни передбачатимуть:

новий спрощений адміністративний процес із залученням міністерства фінансів та юстиції для конфіскації майна в Сполучених Штатах, що належить санкціонованим російським олігархам і пов’язане з конкретною протиправною поведінкою. Рішення про конфіскацію може бути переглянуто у федеральному суді в прискореному порядку;

нове кримінальне правопорушення, яке зробить незаконним свідоме чи навмисне володіння будь-якою особою доходами, безпосередньо отриманими від корупційних операцій з російським урядом.

Окрім цього, американський президент пропонує закрити лазівку, яка не дозволяє конфіскувати активи, що використовуються для ухилення від санкцій.

Оскільки олігархи можуть використовувати незаконні схеми з декількома юрисдикціями, Байден пропонує збільшити з 5 до 10 років термін позовної давності для справи про відмивання коштів.