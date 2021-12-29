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Байден зателефонує Путіну 30 грудня: головна тема – Україна

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зв'яжеться з президентом Росії Володимиром Путіним 30 грудня.

Середа, 29 грудня 2021, 19:43

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Джо Байден планує обговорювати з Путіним майбутні дипломатичні відносини між країнами. Основною темою обговорення буде нарощування Росією військ на кордоні з Україною.

“Адміністрація Байдена продовжує вести широку дипломатію з нашими європейськими союзниками та партнерами, консультуючи та координуючи загальний підхід у відповідь на військове нарощування Росії на кордоні з Україною”, – повідомляють на сайті Білого дому.

Президент США Байден спілкувався з лідерами по всій Європі, а посадовці адміністрації Байдена багатосторонньо співпрацювали з НАТО, ЄС та ОБСЄ. Чиновники також провели численні консультації зі своїми колегами, в тому числі з країн східного флангу на двосторонній основі та у форматі В9, а також з Україною.

28 грудня Білий дім назвав даю перемовин між США та Росією, щодо контролю над озброєннями та ситуації на кордоні України. Це мало відбутися 10 січня 2022 року. У Москві дату також підтвердили. Заступник голови МЗС країни-агресора Сергій Рябков заявив, що “переговори по гарантіях безпеки можуть відбуватися 10 січня”.

Теги: Білий дім, війна, Джо Байден, перемовини, російсько-українська війна, США

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