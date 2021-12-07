Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу в Білому домі.

Згідно з його словами, розмова президентів США та України відбудеться у четвер, 9 грудня.

За словами високопосадовця, Байден після розмови з Путіним провів переговори з лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.

Як зауважив Салліван, це спілкування Байдена з Зеленським буде своєрідним продовженням розмови Зеленського зі секретарем Держдепу Ентоні Блінкеном, що відбулася напередодні.

7 грудня Джо Байден і Володимир Путін провели захищений відеодзвінок. У ньому президенти двох країн обговорили низку тем, які торкаються відносин США і Росії. Байден висловив стурбованість російськими військовими діями на кордоні з Україною та пригрозив санкціями у разі ескалації конфлікту.