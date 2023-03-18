Президент США Джо Байден заявив, що ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом для президента Росії Володимира Путіна, "є дуже вагомим аргументом".

Про це повідомляє CNN.

За словами американського лідера, видачу ордера на арешт Путіна він вважає “виправданим”.

Байден визнав, що повноваження МКС не визнають ні Росія, ні США , “але я вважаю, що це є дуже сильною позицією”, сказав він.

Путін “явно вчинив воєнні злочини”, додав Байден.

Білий дім заявив, що вітає притягнення до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини, але утримався від повного схвалення ордера на арешт МКС.

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі відмовився сказати, чи скаже Байден правоохоронним органам заарештувати Путіна, якщо він приїде до США. Поїздка Путіна до країни “дуже, дуже малоймовірна”, сказав Кірбі журналісту CNN.

ДОВІДКА: 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Вони звинувачуються у незаконній депортації населення та дітей з території України.