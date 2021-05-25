Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
“Президент Байден зустрінеться з президентом Путіним у Женеві, Швейцарія, 16 червня 2021 року”, – заявила Псакі.
Вона додала, що Байден з Путіним обговорять низку нагальних питань, але не уточнила, яких саме.
“Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність та стабільність відносин між США та Росією”, – додала Псакі.
Нагадаємо, що 15 квітня Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації за хакерську атаку SolarWinds та спроби втрутитися в американські президентські вибори. Крім того, президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через загрозу національній безпеці, зумовленій шкідливою іноземною діяльністю уряду Росії.
- Джо Байден заявив, що, як голова держави, відповідає за безпеку громадян та захист демократії, тому готовий ініціювати відповідні міри на всі неправомірні дії з боку Росії.
- 13 квітня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Лідери США та РФ поговорили про ситуацію на сході України та стягування російських військ до кордону. Тоді зазначалося, що “Байден підкреслив непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України”.
- Згодом Джо Байден повідомив, що збирається в червні зустрітися з Володимиром Путіним.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що можлива зустріч президентів США і Росії Джо Байдена та Володимира Путіна не суперечить інтересам нашої країни. Кулеба зазначив, що це допомогло “виграти час”, оскільки Путін скоріш за все не порушуватиме правил в очікуванні зустрічі з американським лідером.