Президент США Джо Байден проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Женеві. Це станеться 16 червня.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

“Президент Байден зустрінеться з президентом Путіним у Женеві, Швейцарія, 16 червня 2021 року”, – заявила Псакі.

Вона додала, що Байден з Путіним обговорять низку нагальних питань, але не уточнила, яких саме.

“Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність та стабільність відносин між США та Росією”, – додала Псакі.

Нагадаємо, що 15 квітня Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації за хакерську атаку SolarWinds та спроби втрутитися в американські президентські вибори. Крім того, президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через загрозу національній безпеці, зумовленій шкідливою іноземною діяльністю уряду Росії.