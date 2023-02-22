Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зустрінеться з лідерами східного флангу НАТО в середу, 22 лютого, щоб продемонструвати підтримку їхній безпеці після того, як Москва зупинила дію договору про контроль над ядерним озброєнням.

Про це сповіщає Reuters.

Як повідомляли #Букви, Байден прибув до Варшави ввечері в понеділок, 20 лютого, після неанонсованого візиту до Києва всього за кілька днів до річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Зазначено, що у період найвищої напруги між Росією та Заходом за не одне десятиліття після холодної війни Байден виступив у ​​центрі Варшави у вівторок, 21 лютого, і сказав, що потрібно протистояти “автократам”, таким як російський президент Володимир Путін.

Кількома годинами раніше Путін виступив із розлогою промовою, сповненою критикою західних держав, звинувативши їх у війні в Україні. У Росії також оголосили про тимчасове зупинення участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Крім того, очільник Кремля попередив, що Москва може відновити ядерні випробування.

Наголошено, що сьогодні, 22 лютого, Байден зустрінеться з представниками посольства США у Варшаві перед тим, як збере лідерів Бухарестської дев’ятки, країн на східному фланзі НАТО, таких як Польща, Болгарія та Литва, що приєдналися до західного військового альянсу після домінування Москви під час холодної війни. Більшість із них є одними з “найрішучіших прихильників” військової допомоги Україні. Офіційні особи з країн у групі закликали до надання додаткових ресурсів, таких як системи протиповітряної оборони.

На зустрічі Байден планує підтвердити зобов’язання щодо їхньої безпеки та обговорити підтримку України.

Росія розглядає НАТО, що незабаром може розширитися за рахунок Швеції та Фінляндії, як “екзистенційну загрозу”. Повідомлення президента Литви Гітанаса Науседи Байдену полягатиме в тому, що країна хоче масштабнішого залучення Сполучених Штатів до Європи, східного флангу НАТО та надсилання більше зброї Україні.

“Давайте дамо Україні всю зброю, необхідну для перемоги над агресором, – написав Науседа у Twitter. – Закликаю продовжувати розбудовувати нашу власну оборону. Східний фланг НАТО має залишатися в центрі нашої уваги. Потрібно ліквідувати всі слабкі місця”.

Також додається, що не всі з Бухарестської дев’ятки були настільки готові допомогти Україні, особливо Угорщина, яка скасувала деякі санкції ЄС проти Росії. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав до припинення вогню та мирних переговорів, щоб запобігти подальшій ескалації війни.

“Побачивши та послухавши вчорашні промови президентів США та Росії, я думаю, що вони зробили б людству набагато більшу послугу, якби поспілкувалися один з одним”, – сказав Сійярто на пресконференції в Будапешті.

Крім того, перед тим, як вилетіти до Варшави на зустріч, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підтвердив важливість допомоги Україні.

“Українці воюють надзвичайно хоробро, – сказав він. – Але вони не можуть зробити це без нашої допомоги і без допомоги великих, потужних країн, які мають засоби та можливості для цього”.