Про це Віталій Портніков розповів у своєму відеоблозі в Youtube.

Російська Федерація оголосила про введення санкцій протів керівництва Сполучених Штатів.

У санкційний список, опублікований міністерством закордонних справ Росії, потрапили президент США Джо Байден, держсекретар США Ентоні Блінкен, глава Пентагону Ллойд Остін, 20-й голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, помічник президента США по нацбезпеці Джейк Салліван, директор ЦРУ Джозеф Бернс, прессекретар Білого Дому Дженіфер Псакі та навіть син президента США Хантер Байден і колишня кандидатка на пост президента США Хілларі Клінтон.

Звісно, саме оголошення цього списку виглядає справжнісіньким політичним анекдотом. Адже коли Сполучені Штати вводять санкції проти президента Російської Федерації Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони РФ Сергія Шойгу та інших російських військових злочинців, а також російських олігархів, які брали участь у створенні людиноненависницького путінського режиму Путіна, вони передбачали, що усі ці люди мають власні рахунки, компанії та власність на території цивілізованого світу, або ж мають всі ці рахунки, компанії та власність, записані на інших людей, які виступають як прокладки для їх власних потреб. І санкції проти Путіна та компаній мають передбачати те, що усі ці кошти можуть бути замороженими, всі ці будинки та яхти конфісковані. І усе це, нажите надважким грабунком російської держави протягом останнього десятиріччя – відібране у воєнних злочинців. Крім того, ні вони, ані члени їх родин не зможуть відвідувати цивілізований світ, адже відомо, що ці всі люди використовували Росію та окуповані нею території винятково як місце для грабунку, а насправді практично всю більшу частину своїх статків або тримали у західних банках, або купувати нерухомість закордоном тощо. Найяскравіший приклад – історія з віолончелістом Ролдугіним, який, як відомо, прикривав гроші Володимира Путіна далеко не на території РФ.

І, так, можна уявити, що останніми роками Путін вирішив, що може відмовитися від усіх цих величезних статків задля того, щоб безкарно грабувати та убивати, задля того, щоб оголосити війну Україні, задля того, щоб відродити Радянську імперію. Якщо чесно, ми так до кінця і не розуміємо, якими мотивами керується російський очільник, коли приймає свої людиноненависницькі рішення, одначе гроші є гроші, і вони знаходяться там, де вони знаходяться – і у Путіна, і у Лаврова, і у Шойгу, і в інших російських олігархів.

І тут виникає питання: а в чому зміст санкцій проти Джозефа Байдена або Ентоні Блінкена? Може, Джозеф Байден має рахунки в російському Сбербанку? Або Ентоні Блінкен мріє відпочивати в Сочі? Чи, може, Ллойд Остін має яхту десь у Баренцевому морі? Яке значення для усіх цих людей мають санкції РФ? На це питання, звісно, немає жодної вичерпної відповіді. Колись зі схожих санкцій сміявся покійний сенатор Маккейн, який точно та ясно дав визначення російській державі як оскаженілій бензоколонці. Просто він не уявляв собі всю ступінь божевілля цього утворення, яке виявилося ніякою не державою, а звичайнісіньким терористичним об’єднанням, яке убиває людей у їх будинках і переслідує громадян, які намагаються сховатися від російських збройних сил.

Одначе, сутність бензоколонки лишилася тією ж, і зрозуміло, що жодні санкції, які вводяться РФ проти лідерів цивілізованого світу або проти західних політиків чи бізнесменів, не мають для них жодного значення і не приведуть до жодних економічних або політичних наслідків – ні для США, ні для країн ЄС, якщо Росія вирішить і проти них ввести свої санкції.

Навіть контрсанкції РФ проти країн цивілізованого світу, які були введені у 2014 році після того, як РФ окупувала Крим і Донбас і перетворила жителів цих українських територій у заручників своїх політичних інтересів – навіть вони в першу чергу позначилися на громадянах самої РФ. Це громадяни РФ вичерпали можливість їсти якісні продукти, це громадян РФ лишилися звичного способу життя. І зараз, після того, як країни заходу знову вводять санкції проти РФ, які мають призвести до краху її економіки, їх зменшення можливості для мілітаризації економіки – все це відіб’ється в першу чергу на можливостях самих громадян РФ. Це громадян РФ втрачають доступ до благ цивілізованого світу, це громадян РФ скочуються в далеке минуле, це громадяни РФ скоро не матимуть ні сучасних ліків, ні сучасних послуг, ніяких можливостей для отримання сучасної освіти, ніяких можливостей для отримання сучасних технологій.

Росія перетворюється в одну з найвідсталіших країн світу – і можна чітко казати, що й в одну з найнебезпечніших країн світу. Країну, з якої треба тікати стрімголов, бо ми прекрасно розуміємо, що ті люди, які лишаються жити у РФ, роблять вибір на користь краху та смерті – і тут не треба навіть в цьому сумніватися нікому з тих, хто живе у Росії: її дефрагментація, дезорганізація, можливий громадянський конфлікт, насилля, грабунки – все це стане дійсністю для росіян, які не змогли зупинити своє шизофренічне керівництво на початку війни проти України. І в цьому сенсі західні санкції, звісно, працюють. І в цьому сенсі російському населенню рано чи пізні доведеться робити нелегкий вибір: або відмовлятися від політичного режиму, який самим фактом свого існування та терористичними діями прискорює крах Росії, або ж погодитися, що цей крах Росії буде пов’язаний з трагедіями мільйонів людей, які проживають на території самої РФ.

І громадяни РФ можуть переконатися в тому, що їх керівництву буквально немає чим відповісти цивілізованому світу. Тому що коли РФ у відповідь на санкції, які руйнують її економіку, які руйнують її фінансову систему, які руйнують її соціальну сферу, які руйнують її можливості для отримання прибутків до бюджету РФ, які ставлять РФ на межу дефолту та наближають повний крах економіки РФ, відповідає тим, що вводить санкції проти керівників США, яким фактично плювати на всі ці “чорні списки” міністерства закордонних справ Росії – то безпомічність Російської Федерації підкреслюється цими санкціями краще, ніж будь-якими іншими діями. Так – бензоколонка! Так – ніяка не супердержава! Так – просто країна четвертого світу, яка завершує своє економічне існування. Навіть уже не третього! Так – держава, яка заради своєї правоти може робити лише одне – лякати, убивати, грабувати, ґвалтувати, знищувати. Вибачте, але логіка не держави. Це логіка злочинця, який залякує усіх навколо тим, що може їх убити, зарізати чи пограбувати. Це точно не логіка держави з самоповагою. І якщо у РФ немає ніяких інших доказів своєї супердержавності, окрім як бомбардувати, грабувати та вбивати, то її жителям необхідно задуватися над тим, що, може, це ніяка і не держава? А просто звичайна банда, яка озброїлася державним прапором?