Президент США Джо Байден заявив, що його поінформували про зниклих безвісти американських громадян. Він наголосив, що поїздки до України для американців зараз є небезпечними.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN.

В інтерв’ю журналістам каналу Байден зазначив, що його поінформували про зниклих безвісти в Україні трьох громадян США. Він наголосив, що влада Сполучених Штатів не знає нічого про місце їх перебування в цей час. Також президент США зауважив, що зараз – не найкращий час для поїздок американців до України. Він закликав громадян утриматися від них.

“Мене поінформували (про зниклих безвісти американців — прим. ред.). Ми не знаємо, де вони, але я хочу повторити: американцям зараз не варто їхати в Україну. Скажу ще раз: американцям зараз не слід їхати в Україну”, — зазначив Байден.

Йдеться, зокрема, про 39-річного Олександра Джон-Роберта Друке з Таскалуси, штат Алабама, та 27-річного Енді Тай Нгок Хуіна з Хартселла. Також Держдеп заявив, що невідома доля ще одного американського громадянина, який зник безвісти в Україні.

Речник Держдепартаменту Нед Прайс зауважив, що зараз деталі зникнення громадян США американській владі невідомі.