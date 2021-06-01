Про це повідомив американський телеканал CNN.

Байден став першим американським президентом, який приїхав у район Грінвуд, де 31 травня та 1 червня 1921 року відбулися безлади на основі расової ненависті. Байден сказав, що протягом багатьох років в американських школах не говорили про це та не вивчали ситуацію, яка відбулася в Талсі. Також, про це не писали в медіа. Тоді білі американці застрелили 300 темношкірих американця в районі, який називали Блек Волл-стріт, пограбували їх будинки та підприємства. Ще 10 тисяч темношкірих залишилися без даху над головою, бо було зруйновано кілька районів міста. Причиною стало те, що біла жінка звинуватила темношкірого чоловіка в нападі на неї, хоча його провину так і не довели.

Під час свого візиту в Талсу Байден анонсував нові ініціативи щодо боротьби із расовою ненавистю. Серед них – плани щодо розширення федеральних контрактів з малим бізнесом, інвестиції десятки мільярдів доларів в розвиток бідних районів, а також нові зусилля в боротьбі з дискримінацією при виборі житла.

На сайті Білого дому вже опублікували повний список президентських ініціатив.

В документі сказано, що Білий дім зобов’язується:

ініціювати нові заходи щодо боротьби з расовою дискримінацією на ринку нерухомості;

збільшити кількість федеральних контрактів з малими підприємствами на 50%, що дасть 100 мільярдів доларів за п’ять років та допоможе більшій кількості американців реалізувати свої мрії у сфері бізнесу.

В рамках плану Байдена щодо створення нових робочих місць, в Білому домі запропонували створити спеціальний фонд з відродження бізнесу на 10 мільярдів доларів. Гроші спрямують на підтримку інфраструктури. 15 мільярдів доларів спрямують на нові гранти та технічну допомогу для підтримки планування, видалення та модернізацію транспортної інфраструктури. Буде спрощено процедуру податкових кредитів для тих мікрорайонів, де проживає більше темношкірих американців з низьким та середнім доходом.

Що стосується програми доступного житла, то у світлі боротьби з расизмом, Білий дім виділить 5 мільярдів доларів на спеціальну програму можливостей, яка допоможе створити простіші умови для отримання житла громадянам з низьким та середнім доходом. Ще 31 мільярд доларів спрямують на програми для малого бізнесу.

Байден додав, що часта проблема на ринку нерухомості полягає в тому, що будинки темношкірих громадян, або будинки, які знаходяться в районах, де багато темношкірих громадян, можуть оцінювати на десятки тисяч доларів дешевше. У зв’язку з цим президент доручив профільному міністру Марсії Фадж слідкувати за цим.