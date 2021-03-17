Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс вирушили в тур по Америці Help is Here, щоб переконати американців у тому, що “План порятунку Америки” дійсно допоможе відновити економіку країни після пандемії коронавірусу.
Під час відвідування одного з штатів Байден зустрівся з представниками компанії Smith Flooring. Він зазначив, що фінансова допомога в розмірі 1,9 трлн доларів – не останнє, що отримають від держави представники малого і середнього бізнесу.
“Я думаю, ви повинні знати, що насправді допомоги буде ще більше”, – сказав Байден.
Він також сказав, що хотів би змінити думку американців про уряд.
“Ми повинні довести американському народу, що уряд може допомогти їм. Це наша робота. Це наша відповідальність”, – сказав Байден.
В рамках туру Help is Here, представники адміністрації Байдена відвідають, в першу чергу, критичні штати, жителям яких необхідна фінансова державна допомога.
- 10 березня Палата представників США проголосувала за план президента Джо Байдена щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Він передбачає влиття в економіку 1,9 трильйона доларів. Результат голосування – 220 за і 21 проти. Всі республіканці проголосували проти. Один представник Демократичної партії, Джаред Голден зі штату Мен, також проголосував проти.
- 6 березня пакет економічної допомоги затвердили в Сенаті.
- Пакет передбачає, що сім’ї, річний дохід яких нижче встановленого мінімуму (75 тисяч доларів), отримають одноразову допомогу (стимулар чек) на суму 1400 доларів на кожного члена сім’ї.