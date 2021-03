Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс вирушили в тур по Америці Help is Here, щоб переконати американців у тому, що “План порятунку Америки” дійсно допоможе відновити економіку країни після пандемії коронавірусу.

Під час відвідування одного з штатів Байден зустрівся з представниками компанії Smith Flooring. Він зазначив, що фінансова допомога в розмірі 1,9 трлн доларів – не останнє, що отримають від держави представники малого і середнього бізнесу.

“Я думаю, ви повинні знати, що насправді допомоги буде ще більше”, – сказав Байден.

Він також сказав, що хотів би змінити думку американців про уряд.

“Ми повинні довести американському народу, що уряд може допомогти їм. Це наша робота. Це наша відповідальність”, – сказав Байден.

В рамках туру Help is Here, представники адміністрації Байдена відвідають, в першу чергу, критичні штати, жителям яких необхідна фінансова державна допомога.