Про це сказано в його баченні щодо партнерства з Україною.
Байден впевнений, що успіх України – це “внесок в стабільність і безпеку Європи”.
“Джо Байден розуміє, що Дональд Трамп не розуміє: що Україна бореться за відстоювання своєї незалежності і суверенітету; що успіх України буде внеском у стабільність і безпеку Європи, що в свою чергу є інтересом США. Байден наполягатиме на закінчення конфлікту в Україні і працюючи з європейськими партнерами в підтримці України, яка прагне захистити свій суверенітет, демократію та світле майбутнє, якого вона заслуговує “, – сказано в документі.
Також сказано, що Байден має намір надати військову допомогу Україні, в тому числі летальну зброю.
- Нагадаємо, 29 вересня відбулися перші дебати між Трампом та Байденом. Під час дебатів кандидати весь час перебивали один одного, а Байден навіть дозволив собі деякі грубі висловлювання.
- #Букви розповідали про ключові тези дебатів.
- Видання CNN зібрало 6 найважливіших висновків перших дебатів.
- Опитування свідчать про те, що за підсумками дебатів перемогу здобув Байден.