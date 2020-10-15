Кандидат в президенти США про Демократичної партії Джо Байден буде домагатися закінчення війни на Донбасі, якщо виграє на виборах президента.

Про це сказано в його баченні щодо партнерства з Україною.

Байден впевнений, що успіх України – це “внесок в стабільність і безпеку Європи”.

“Джо Байден розуміє, що Дональд Трамп не розуміє: що Україна бореться за відстоювання своєї незалежності і суверенітету; що успіх України буде внеском у стабільність і безпеку Європи, що в свою чергу є інтересом США. Байден наполягатиме на закінчення конфлікту в Україні і працюючи з європейськими партнерами в підтримці України, яка прагне захистити свій суверенітет, демократію та світле майбутнє, якого вона заслуговує “, – сказано в документі.

Також сказано, що Байден має намір надати військову допомогу Україні, в тому числі летальну зброю.