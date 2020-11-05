Кандидат в президенти від демократів Джо Байден дав обіцянку американцям, як новообраний президент США.

Відповідний пост він написав на своїй Facebook-сторінці.

“Дозвольте мені бути чітким: я проводив агітацію як гордий демократ, але буду керувати як американський президент”, – написав Байден.

Нагадаємо, Байден має підтримку вже 264 виборників, а для перемоги необхідно 270.

Наразі підсумки голосування ще підводять у Неваді, Північній Кароліні, Джорджії, Пенсильванії та Алясці. Отримавши перемогу у будь-якому з цих штатів Байден виграє вибори.

Байден лідирує тільки у Неваді (49,3% проти 48,7% у Трампа). Виборчі посадовці штату Невада оголосили перерву до 9 ранку 5 листопада (21:00 за київським часом).

У Трампа є підтримка 214 виборників та незначна перевага у штатах, де голоси ще не пораховані.