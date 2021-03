Про це повідомляє Reuters.

Байден провів перші переговори з лідерами всіх 27 держав, які входять до Євросоюзу.

“Стоячи разом, пліч-о-пліч, ЄС і США можуть продемонструвати, що демократія найкраще захищає громадян, сприяючи розвитку почуття власної гідності та процвітання”, – написав після зустрічі президент Європейської ради Шарль Мішель.

Welcoming @POTUS to the European Council tonight.



By standing together, shoulder-to-shoulder, the EU & US can show that democracies are best suited to protect citizens, promote dignity, and generate prosperity. pic.twitter.com/DuYRVOmRbQ

— Charles Michel (@eucopresident) March 25, 2021