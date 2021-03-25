Президент США Джо Байден і 27 лідерів країн Європейського союзу висловили готовність захищати демократичні цінності, що опинилися під загрозою.

Про це повідомляє Reuters.

Байден провів перші переговори з лідерами всіх 27 держав, які входять до Євросоюзу.

“Стоячи разом, пліч-о-пліч, ЄС і США можуть продемонструвати, що демократія найкраще захищає громадян, сприяючи розвитку почуття власної гідності та процвітання”, – написав після зустрічі президент Європейської ради Шарль Мішель.

Welcoming @POTUS to the European Council tonight.



By standing together, shoulder-to-shoulder, the EU & US can show that democracies are best suited to protect citizens, promote dignity, and generate prosperity. pic.twitter.com/DuYRVOmRbQ — Charles Michel (@eucopresident) March 25, 2021

Байден заявив на зустрічі, що хотів би відновити відносини з блоком, зіпсовані його попередником Дональдом Трампом. Він назвав 45-го президента “прихильником протекціонізму” (система митної політики з високими митами на імпортні товари, – ред.).

Байден сказав, що США прагнуть об’єднатися з союзниками та партнерами задля просування демократії у світі. Він зазначив, що у світі зростає вплив таких авторитарних держав, як Китай або Росія. Він закликав Євросоюз “брати участь у цій демократичній коаліції”.

Таку пропозицію Байдена лідери країн ЄС підтримали.

В ЄС також висловили зацікавленість у співпраці з США для боротьби з пандемією коронавірусу і зміною клімату.

Попередник Байдена, Дональд Трамп, не проводив таких зустрічей. Але Барак Обама і Джордж Буш-молодший брали участь у подібних самітах.