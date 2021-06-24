Президент США Джо Байден домовився з представниками Демократичної та Республіканської партій Сенату про структуру та фінансування інфраструктурного плану на 1,25 трильйона доларів.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Перемовини велися між представниками Білого дому та “Групою-21” (11 республіканців, 9 демократів, 1 незалежний).

Байден пропонував ухвалити інфраструктурний план на 2,3 трильйона доларів. Кошти мали спрямувати на відновлення доріг, мостів, залізничного сполучення, портів тощо.

Аби схвалити законопроєкт в Сенаті, потрібно отримати 60 голосів. Аби отримати їх — в Білому домі погодились знизити суму до 1,7 трильйона доларів, але республіканці наполягали на 1 трильйонів доларів. Сторони домовилися про фінансування на суму 1,25 трильйона доларів.

“Ми мали хорошу зустріч… ми домовились… Ми всі погодились, що ніхто не отримав того, що б влаштовувало всіх. Я точно не отримав те, що хотів. Але ми отримали більше, ніж сподівалися”, – пояснив Байден.

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що не прийме законопроєкт на голосування, поки Сенат не затвердить його.

“Я сказала, що інфраструктурного плану не буде, поки не схвалять законопроєкт про примирення, просто й зрозуміло”, – сказала Пелосі.

Для того аби отримати гроші на інфраструктурний план Байдена, потрібно було підвищити податки для багатих американців та корпорацій. А сенатори пропонують брати гроші за користування певними послугами й використовувати фінанси, закладені в пакеті економічної допомоги у зв’язку з пандемією коронавірусу.

До цього повідомлялося, що аби знайти гроші для реалізації інфраструктурного плану, адміністрації Байдена доведеться йти на непопулярний крок – підвищувати податки. Підвищення відбуватиметься в кілька етапів. Один з них – програма Build Back Better. Американцям доведеться сплачувати податок на прибуток у розмірі 39,6% замість 37%. Також планується підвищити податки на приріст капіталу – тобто на дохід від продажу активів. Це стосуватиметься тих, хто заробляє більше мільйона доларів. Вони платитимуть 39,6% від доходу замість 20%. Також Байден скасовує зниження податків для багатих спадкоємців, які продають активи.

Важливо, що американські сім’ї, сукупний дохід яких менш як 400 тисяч доларів на рік – не відчують підвищення податків.