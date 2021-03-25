Про це повідомили на сайті Білого дому.

Напередодні представники Білого дому разом з членами Конгресу вирушили в штат Техас, щоб подивитися, як йдуть справи з потоком мігрантів, в тому числі нелегальних, на півдні країни. Якщо дорослих мігрантів, які приходять до кордону, можуть екстрадувати або прийняти в країну на певних умовах, то це не стосується дітей. Тисячі батьків відправили своїх дітей різного віку в США. Американська влада селить їх в спеціальні дитячі центри для біженців, забезпечуючи комфорт і харчування.

Поки пакет імміграційних законів не готовий, Байден доручив віцепрезидентці Гарріс займатися проблемою з неконтрольованим потоком мігрантів. При цьому, ставши президентом, Байден звертався до мігрантів і закликав їх поки не приходити в США, а дочекатися прийняття нового законодавства, яке регулює цю сферу.

“Тепер у нас є команда в повному складі … Не можу уявити нікого, хто був би краще підготовлений для цього”, – сказав президент, звернувши увагу на те, що у Гарріс є досвід роботи генеральним прокурором Каліфорнії, прикордонному штаті.

Гарріс відповіла, що “робота буде нелегкою”. Вона сказала, що приплив іммігрантів на кордоні США з Мексикою – “складна ситуація”. Вона не назвала ситуацію “кризою”, як того вимагають представники Республіканської партії.

Гарріс сказала, що хотіла б приєднатися до дипломатичної роботи з лідерами урядів Сальвадору, Гватемали, Мексики та Гондурасу. Саме з цих країн в США приходить найбільше іммігрантів.

“Хоча ми чітко заявляємо, що люди не повинні приходити на кордон зараз, ми також розуміємо, що будемо забезпечувати дотримання закону. І оскільки ми можемо працювати відразу в кількох напрямках, ми повинні звернути увагу на причини, які змушують людей робити це”, – сказала Гарріс.

Коли Байден став президентом США, він зупинив будівництво прикордонної стіни на півдні країни й заявив, що його робота з мігрантами буде більш гуманною.