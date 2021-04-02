Президент США Джо Байден доручив Пентагону вивести частину військової техніки з країн Перської затоки з метою задовольнити військові потреби в інших частинах світу. Це розглядається як перший крок Білого дому на шляху до зменшення військової присутності США на Близькому Сході.

Про це повідомляє WSJ.

Було прийнято рішення, щоб США вивели з регіону три протиракетні батареї Patriot. Також одну з них вивели з авіабази принца Султана в Саудівській Аравії. Там стояла батарея для захисту американських військ.

Також було прийнято рішення перекинути з Близького Сходу авіаносець і системи спостереження.

Інсайдери розповіли про те, що в Пентагоні планують і далі скорочувати американську присутність на Сході й далі.

Після інавгурації Байден дав обіцянку скорегувати стосунки США з Саудівською Аравією. Зокрема, він обіцяв зробити кілька жорстких кроків щодо королівства. Серед них – замороження продажу наступальної зброї. Саме його Ер-Ріяд використовував під час військових дій в Ємені.