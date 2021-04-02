Про це повідомляє WSJ.
Було прийнято рішення, щоб США вивели з регіону три протиракетні батареї Patriot. Також одну з них вивели з авіабази принца Султана в Саудівській Аравії. Там стояла батарея для захисту американських військ.
Також було прийнято рішення перекинути з Близького Сходу авіаносець і системи спостереження.
Інсайдери розповіли про те, що в Пентагоні планують і далі скорочувати американську присутність на Сході й далі.
Після інавгурації Байден дав обіцянку скорегувати стосунки США з Саудівською Аравією. Зокрема, він обіцяв зробити кілька жорстких кроків щодо королівства. Серед них – замороження продажу наступальної зброї. Саме його Ер-Ріяд використовував під час військових дій в Ємені.
- Байден вважає, що вивести американські війська з Афганістану до 1 травня, про що раніше домовився Дональд Трамп, практично нереально.