Байден досягне мети в 100 мільйонів вакцинацій раніше обіцяного терміну

Про це повідомляє Politico.
“Завтра ми отримаємо 100 мільйонів доз, які ввела наша адміністрація”, – сказав Байден ввечері в четвер.
“Але, як я завжди говорив, це тільки початок. Ми не зупинимося, поки не переможемо цю пандемію”, – додав він, а також оголосив про плани встановити нову мету по вакцинації на наступному тижні.
З моменту приходу до влади Байдена було зроблено трохи більше 99 мільйонів щеплень, на даний момент в США вводять майже 2,5 мільйона доз вакцин в день.
Байден поставив мету ввести 100 мільйонів доз на початку грудня, незадовго до того, як США дозволили перші дві вакцини проти COVID-19.
Зазначається, що запізнення з впровадженням вакцини в останні тижні адміністрації експрезидента Дональда Трампа спочатку здавалося, загрожувало меті Байдена, але на той час, коли він вступив на посаду, країна робила майже 1 мільйон щеплень в день, що породжувало питання про те, чи достатньо амбітна мета нової адміністрації.
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