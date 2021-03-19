Байден досягне мети в 100 мільйонів вакцинацій раніше обіцяного терміну

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація досягне мети в 100 мільйонів вакцинацій проти COVID-19 приблизно на шість тижнів раніше до 100-денного терміну.

Про це повідомляє Politico.

“Завтра ми отримаємо 100 мільйонів доз, які ввела наша адміністрація”, – сказав Байден ввечері в четвер.

“Але, як я завжди говорив, це тільки початок. Ми не зупинимося, поки не переможемо цю пандемію”, – додав він, а також оголосив про плани встановити нову мету по вакцинації на наступному тижні.

З моменту приходу до влади Байдена було зроблено трохи більше 99 мільйонів щеплень, на даний момент в США вводять майже 2,5 мільйона доз вакцин в день.

Байден поставив мету ввести 100 мільйонів доз на початку грудня, незадовго до того, як США дозволили перші дві вакцини проти COVID-19.

Зазначається, що запізнення з впровадженням вакцини в останні тижні адміністрації експрезидента Дональда Трампа спочатку здавалося, загрожувало меті Байдена, але на той час, коли він вступив на посаду, країна робила майже 1 мільйон щеплень в день, що породжувало питання про те, чи достатньо амбітна мета нової адміністрації.