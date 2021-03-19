Covid-19 Україна

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Байден досягне мети в 100 мільйонів вакцинацій раніше обіцяного терміну

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація досягне мети в 100 мільйонів вакцинацій проти COVID-19 приблизно на шість тижнів раніше до 100-денного терміну.

П’ятниця, 19 березня 2021, 08:10

Про це повідомляє Politico.

“Завтра ми отримаємо 100 мільйонів доз, які ввела наша адміністрація”, – сказав Байден ввечері в четвер.

“Але, як я завжди говорив, це тільки початок. Ми не зупинимося, поки не переможемо цю пандемію”, – додав він, а також оголосив про плани встановити нову мету по вакцинації на наступному тижні.

З моменту приходу до влади Байдена було зроблено трохи більше 99 мільйонів щеплень, на даний момент в США вводять майже 2,5 мільйона доз вакцин в день.

Байден поставив мету ввести 100 мільйонів доз на початку грудня, незадовго до того, як США дозволили перші дві вакцини проти COVID-19.

Зазначається, що запізнення з впровадженням вакцини в останні тижні адміністрації експрезидента Дональда Трампа спочатку здавалося, загрожувало меті Байдена, але на той час, коли він вступив на посаду, країна робила майже 1 мільйон щеплень в день, що породжувало питання про те, чи достатньо амбітна мета нової адміністрації.

  • 6 березня Сенат США проголосував за план президента Джо Байдена з боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19. Це пакет фінансової допомоги на суму 1,9 трлн доларів. Таким чином, політики реалізували перший пріоритет Білого дому.
  • Президент США Джо Байден різко розкритикував губернаторів штатів Техас та Міссісіпі через те, що вони скасували вимогу стосовно обов’язкового носіння захисних масок.
  • Очільниця Центру по контролю й профілактиці захворювань США (CDC) Рошель Валенська попередила щодо можливої четвертої хвилі захворюваності на COVID-19, закликавши населення вакцинуватися, а владу — не послаблювати карантинні обмеження.
Теги: вакцина проти коронавірусу, вакцинація, Джо Байден

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