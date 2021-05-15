Президент США Джо Байден скасував рішення свого попередника, Дональда Трампа, яке забороняло мігрантам приїжджати до США без медичного страхування.

Про це сказано на сайті Білого дому.

Байден сказав, що таке правило, введене Трампом, не відповідає інтересам Америки.

Йдеться про мігрантів, які не мають фінансової змоги придбати собі страховку.

Байден пояснив, що його адміністрація намагається розширити доступ громадян до якісного та доступного медичного обслуговування.

“Однак ми можемо досягти цієї мети, не забороняючи в’їзд іммігрантам, які мають намір в’їхати в нашу країну на законних підставах, але не мають достатньо грошей чи не мають медичної страховки”, – йдеться в документі.

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Минулого місяця адміністрація президента США оголосила про тимчасове збереження ліміту у 15 тисяч біженців, що був встановлений ще Трампом. Це аргументували “кризою з молодими людьми на кордоні” (йдеться про наплив дітей-мігрантів на південному кордоні країни).

Проте цей крок викликав шквал критики як з боку правозахисників, так і членів Демократичної партії.

Як зазначає CNN із посиланням на дані Центру по роботі з біженцями, станом на кінець березня лише 2050 біженців були прийняті до Сполучених Штатів у цьому фінансовому році.