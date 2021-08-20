Указ опублікували на сайті Білого дому.

Санкції дозволено вводити проти російських трубопроводів, які можуть потенційно загрожувати національній безпеці США. Мета введення потенційних санкцій — схвалення додаткових заходів “щодо певних іноземних ініціатив влади Російської Федерації, які можуть заподіяти шкоду”.

Конкретні трубопроводи, проти яких США можуть ввести санкції, в указі не виписано.

Байден надав повноваження держсекретареві США та очільникові Міністерства фінансів США видавати розпорядження щодо заморожування активів фізичних осіб на американській території. Також передбачено можливість запровадження візових обмежень та заборони на передачу коштів американцями особам, що опинилися в санкційному списку.