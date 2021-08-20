Указ опублікували на сайті Білого дому.
Санкції дозволено вводити проти російських трубопроводів, які можуть потенційно загрожувати національній безпеці США. Мета введення потенційних санкцій — схвалення додаткових заходів “щодо певних іноземних ініціатив влади Російської Федерації, які можуть заподіяти шкоду”.
Конкретні трубопроводи, проти яких США можуть ввести санкції, в указі не виписано.
Байден надав повноваження держсекретареві США та очільникові Міністерства фінансів США видавати розпорядження щодо заморожування активів фізичних осіб на американській території. Також передбачено можливість запровадження візових обмежень та заборони на передачу коштів американцями особам, що опинилися в санкційному списку.
- Президент США Джо Байден заявляв, що Російська Федерація не має права використовувати трубопровід “Північний потік – 2”, як енергетичну зброю проти України.
- Конгресменка, членкиня Демократичної партії, співголова групи підтримки України у Конгресі США Марсі Каптур наголосила, що Конгрес США повинен відкинути будь-які угоди, які не захищають трансатлантичну безпеку та суверенітет України. Ця заява пролунала на тлі повідомлень про підготовку до підписання угоди між США та Німеччиною щодо російського газопроводу “Північний потік-2”.
- Україна та Польща назвали угоду США та Німеччини щодо “Північного потоку-2” відмовою від спроб зупинити запуск російського газогону, що створює додаткові загрози як для Києва, так і для Центральної Європи.
- Європарламентарі з Литви, Польщі, Латвії, Іспанії, Словаччини, Румунії, Данії та Болгарії виступили зі спільною заявою щодо американсько-німецької угоду стосовно російського газопроводу “Північний потік-2”.
- Президент України Володимир Зеленський та канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі, що відбудеться 22 серпня, обговорять гарантії виконання зобов’язань Німеччини щодо України на випадок запуску російського газопроводу “Північний потік -2”.