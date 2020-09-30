Про це він сказав під час перших дебатів з Дональдом Трампом.
Байден не вважає, що через можливість голосувати поштою варто говорити про дискредитацію результатів виборів. Особисто він готовий прийняти будь-який результат голосування.
“Якщо я виграю – я погоджуся, якщо я програю – я погоджуся”, – сказав Байден.
Він зазначив, що раніше Трамп уже заявляв, що може не визнати результати виборів.
“Голосуйте! Пам’ятайте, що від вас тільки залежить, що буде з країною наступні чотири роки – вона буде змінюватися, або це знову будуть роки брехні”, – сказав Байден.
Він сказав, що готовий визнати поразку і не буде оголошувати про перемогу на виборах, поки результат не пройде незалежну сертифікацію.
Опитування громадської думки в США показали, що поштою, в більшості, збираються голосувати прихильники Демократичної партії. В той самий час кампанія Трампа подала позови в декількох штатах про обмеження можливості голосувати поштою.
Зазначимо, це був перший раунд дебатів. Наступні два заплановані на 15 і 22 жовтня.
Під час цих дебатів Трамп і Байден говорили на такі теми: минуле кандидатів; Верховний Суд; пандемія коронавірусу; расові протести і насильство в містах; чесність майбутніх виборів; економіка.
- 25 серпня під час з’їзду Республіканська партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента Дональда Трампа.
- 19 серпня під час онлайн-з’їзду Демократична партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента – 2020 ексвіцепрезидента Джо Байдена.
- За даними опитування, проведеного на початку травня, Джо Байден випереджав Дональда Трампа на 5%.
- Відповідно до результатів опитування, проведеного 25-28 травня, Байден збільшив відрив від Трампа в передвиборчому рейтингу до 11%.
- 28 серпня кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден сказав, що готовий брати участь в дебатах з нинішнім президентом країни Дональдом Трампом.