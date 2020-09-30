Кандидат в президенти США Джо Байден заявив, що в будь-якому випадку визнає результати виборів, незалежно від того, виграє чи програє.

Про це він сказав під час перших дебатів з Дональдом Трампом.

Байден не вважає, що через можливість голосувати поштою варто говорити про дискредитацію результатів виборів. Особисто він готовий прийняти будь-який результат голосування.

“Якщо я виграю – я погоджуся, якщо я програю – я погоджуся”, – сказав Байден.

Він зазначив, що раніше Трамп уже заявляв, що може не визнати результати виборів.

“Голосуйте! Пам’ятайте, що від вас тільки залежить, що буде з країною наступні чотири роки – вона буде змінюватися, або це знову будуть роки брехні”, – сказав Байден.

Він сказав, що готовий визнати поразку і не буде оголошувати про перемогу на виборах, поки результат не пройде незалежну сертифікацію.

Опитування громадської думки в США показали, що поштою, в більшості, збираються голосувати прихильники Демократичної партії. В той самий час кампанія Трампа подала позови в декількох штатах про обмеження можливості голосувати поштою.

Зазначимо, це був перший раунд дебатів. Наступні два заплановані на 15 і 22 жовтня.

Під час цих дебатів Трамп і Байден говорили на такі теми: минуле кандидатів; Верховний Суд; пандемія коронавірусу; расові протести і насильство в містах; чесність майбутніх виборів; економіка.