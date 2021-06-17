Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін в середу на саміті домовилися про проведення переговорів щодо кібербезпеки і контролю над озброєннями.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, на зустрічі Байден запитав Путіна, як він себе буде почувати, якщо хакерська атака вразить російську нафтову мережу. Тут мається на увазі кібератака на компанію Colonial Pipeline, яка є оператором одного з найбільших у США трубопроводів.

Хоча Байден підкреслив, що він не виступав із погрозами, проте зазначив, що виклав інтереси США щодо кібербезпеки, і дав зрозуміти Путіну, що Сполучені Штати дадуть відповідь, якщо Росія зазіхне на ці інтереси.

Обидва президенти погодилися знову відправити своїх послів у столиці один одного. Раніше Росія відкликала свого посланника після того, як у березні Байден заявив, що вважає Путіна “вбивцею”. Незабаром після цього США відкликали свого посла.

Так, наприкінці минулого року сталася хакерська атака на федеральні відомства США, відома як злам SolarWind. У січні цього року американські спецслужби офіційно заявили, що підозрюють в атаці російських хакерів. У США вважають, що це було операцією зі збору розвідувальної інформації. Президент Microsoft Бред Сміт назвав атаку “найбільшою та найскладнішою в світі”. Кібератака порушила роботу понад 100 американських компаній та дев’яти державних установ.

Також повідомлялося, що понад 20 тисяч організацій у США стали жертвами масштабної хакерської атаки через вразливість у програмі Microsoft для обміну повідомленнями Exchange Server.