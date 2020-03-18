Екс-віце-президент США і кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байден лідирує на попередніх виборах (праймеріз) в штатах Флорида, Арізона, Іллінойс.

Про це свідчать дані The Wall Street Journal.

Після обробки 98,8% голосів, у Байдена у Флориді 61,9% підтримки. При цьому його головний суперник з демократів Берні Сандерс набрав 22,8%.

В Іллінойсі порахували вже 98,6% голосів. Байден лідирує з результатом 59,1%. У Сандерса 36,1%.

У штаті Арізона у Байдена 43,6%, після підрахунку 88,6% голосів. У Сандерса 31,6% підтримки.

Варто зазначити, що в штаті Огайо виборчі дільниці були закриті на тлі ситуації з коронавірусом, а праймеріз вирішили відкласти до червня.