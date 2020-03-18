Про це свідчать дані The Wall Street Journal.
Після обробки 98,8% голосів, у Байдена у Флориді 61,9% підтримки. При цьому його головний суперник з демократів Берні Сандерс набрав 22,8%.
В Іллінойсі порахували вже 98,6% голосів. Байден лідирує з результатом 59,1%. У Сандерса 36,1%.
У штаті Арізона у Байдена 43,6%, після підрахунку 88,6% голосів. У Сандерса 31,6% підтримки.
Варто зазначити, що в штаті Огайо виборчі дільниці були закриті на тлі ситуації з коронавірусом, а праймеріз вирішили відкласти до червня.
- Колишній віце-президент США Джо Байден здобув перемогу в чотирьох з шести штатів на праймеріз Демократичної партії, які відбулися у вівторок, 10 березня.