Джо Байден лідирує на виборах президента США в Аризоні. Цього не очікували, адже протягом 72 років в цьому штаті виграє представник Республіканської партії.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Наразі в штаті Аризона оброблено 84% бюлетенів.

Так, за Байдена проголосували 51% виборців, а підтримка Трампа склала 47,6%. Це досить великий розрив для штату, який на президентських виборах раніше підтримував кандидатів від Республіканської партії.

До цього в штаті підтримували кандидата від Демократичної партії в 1948 році.

На думку аналітиків, така зміна електоральних настроїв зумовлена ​​тим, що в штат переїхало чимало громадян з більш ліберальних штатів, де завжди підтримують демократів. Зокрема, з Каліфорнії.

Також у штаті істотно збільшилася кількість латиноамериканського населення, яке також в більшості підтримує Демократичну партію і Джо Байдена.

У 2016 році Трамп випередив Гілларі Клінтон в Аризоні всього на 3%.

Перемогу в штаті Аризона називають “страховим полісом” для Байдена. Якщо він тут виграє, то це означає, що Республіканська партія ризикує втратити більшість у Конгресі.

Щоб перемогти на президентських виборах 2020 року, потрібно 270 голосів виборників.

Загальна картина виглядає так:

Трамп виграв вибори у Флориді, отримавши 29 голосів.

Це результати голосування виборців безпосередньо на дільницях. До них згодом додадуть результати голосування тих, хто відправляв бюлетені поштою, а таких близько 100 мільйонів.

Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідирує Трамп.

Цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосуванні взяли участь понад 100 млн осіб.

Трамп слідкуватиме за попередніми результатами голосування з Білого дому. Для цього було облаштовано дві кімнати.

Напередодні президентських виборів спеціальні робітники забарикадували Білий дім.

У Вашингтоні (округ Колумбія) забивали фанерою вікна й фасади багатьох магазинів, бізнес-центрів, банків та інших установ через можливі масові заворушення після виборів.