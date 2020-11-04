Про це повідомляє телеканал Fox News.
Наразі в штаті Аризона оброблено 84% бюлетенів.
Так, за Байдена проголосували 51% виборців, а підтримка Трампа склала 47,6%. Це досить великий розрив для штату, який на президентських виборах раніше підтримував кандидатів від Республіканської партії.
До цього в штаті підтримували кандидата від Демократичної партії в 1948 році.
На думку аналітиків, така зміна електоральних настроїв зумовлена тим, що в штат переїхало чимало громадян з більш ліберальних штатів, де завжди підтримують демократів. Зокрема, з Каліфорнії.
Також у штаті істотно збільшилася кількість латиноамериканського населення, яке також в більшості підтримує Демократичну партію і Джо Байдена.
У 2016 році Трамп випередив Гілларі Клінтон в Аризоні всього на 3%.
Перемогу в штаті Аризона називають “страховим полісом” для Байдена. Якщо він тут виграє, то це означає, що Республіканська партія ризикує втратити більшість у Конгресі.
Щоб перемогти на президентських виборах 2020 року, потрібно 270 голосів виборників.
Загальна картина виглядає так:
Трамп виграв вибори у Флориді, отримавши 29 голосів.
Це результати голосування виборців безпосередньо на дільницях. До них згодом додадуть результати голосування тих, хто відправляв бюлетені поштою, а таких близько 100 мільйонів.
Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідирує Трамп.
Цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосуванні взяли участь понад 100 млн осіб.
Напередодні президентських виборів спеціальні робітники забарикадували Білий дім.
У Вашингтоні (округ Колумбія) забивали фанерою вікна й фасади багатьох магазинів, бізнес-центрів, банків та інших установ через можливі масові заворушення після виборів.
- Раніше #Букви розбиралися, як проходить голосування і коли чекати на результати.
- Про перебіг подій у день голосування читайте у матеріалі #Букв.