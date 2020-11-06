Про це свідчать дані підрахунку голосів виборців.
У штаті підрахували 99% голосів виборців.
Так, Трамп і Байден мають рівні шанси на виграш в штаті – по 49,4%.
Але все вирішать необроблені голоси виборців, які проголосували достроково поштою.
Зараз різниця між кандидатами – 917 голосів на користь Байдена.
Якщо Байден виграє в Джорджиї – у нього буде 269 голосів виборників при необхідних 270. Якщо Трамп програє в цьому штаті – він уже не зможе одержати першість на виборах.
Раніше Трамп заявив, що має намір подати позови в усіх штатах, де в цей час претендує на перемогу демократичний кандидат Джо Байден.
- Раніше у штабі Дональда Трампа висловили претензії до підрахунку голосів в таких штатах, як Джорджія, Пенсильванія, Вісконсин та Мічиган.
- Дональд Трамп заявив у Twitter, що значно випереджає супротивника Джо Байдена у Пенсильванії, Джорджії та Північній Кароліні. Його дописи отримали позначки, як “суперечливі”.
- #Букви стежать за перебігом подій на президентських перегонах у США.