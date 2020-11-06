Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден лідирує в штаті Джорджия.

Про це свідчать дані підрахунку голосів виборців.

У штаті підрахували 99% голосів виборців.

Так, Трамп і Байден мають рівні шанси на виграш в штаті – по 49,4%.

Але все вирішать необроблені голоси виборців, які проголосували достроково поштою.

Зараз різниця між кандидатами – 917 голосів на користь Байдена.

Якщо Байден виграє в Джорджиї – у нього буде 269 голосів виборників при необхідних 270. Якщо Трамп програє в цьому штаті – він уже не зможе одержати першість на виборах.

Раніше Трамп заявив, що має намір подати позови в усіх штатах, де в цей час претендує на перемогу демократичний кандидат Джо Байден.