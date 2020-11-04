Про це повідомляє CNN.
Байден набирає більше 63%, а його суперник республіканець Дональд Трамп – понад 34%.
Штат Колорадо голосував на виборах президента США переважно за представників Республіканської партії з 1972 року. На трьох останніх виборах більшість голосів в цьому штаті набирали демократи. У 2016 році республіканець Дональд Трамп отримав в Колорадо 43,3% голосів, демократ Хілларі Клінтон – 48,2%. Цей штат вважається таким, що вагається і тяжіє до Демократичної партії.
Так, за результатами обробки 80% голосів, у Флориді Байден отримує 49,7% голосів, в той час, як Трамп – 49,4%.
Також Байден лідирує в Пенсільванії, де він може отримати 20 голосів.
За попередніми результатами, Байден перемагає у Вермонті, що принесе йому 3 голоси виборців.
Трамп поки лідирує в Індіані (може отримати 11 голосів), Кентукі (8 голосів), Вірджинії (13 голосів), Північній Кароліні (15 голосів) і Джорждии (16 голосів).
Відзначимо, що попередні результати виборів у США будуть відомі вже вранці. Зараз в країні закриваються виборчі дільниці і американські ЗМІ публікують перші результати.
Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідерує Трамп.
Тим часом у інших штатах голосування триває. До 2:00 за Києвом голосування припиниться у 22 штатах, останнім закриє виборчі дільниці штат Небраска – о 16:00 середи.
Примітно, що цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосування взяли участь понад 100 млн осіб.
Напередодні президентських виборів спеціальні робітники забарикадували Білий дім.
У Вашингтоні (округ Колумбія) забивали фанерою вікна і фасади багатьох магазинів, бізнес-центрів, банків та інших установ через можливі масові заворушення після виборів.
- Раніше #Букви розбиралися, як проходить голосування і коли чекати результати.
- Про перебіг подій у день фголосування читайте в матеріалі #Букв.