Демократ Джозеф Байден переміг на президентських виборах в штаті Північна Дакота (3 голоси вибірників).

Про це повідомляє CNN.

Байден набирає більше 63%, а його суперник республіканець Дональд Трамп – понад 34%.

Штат Колорадо голосував на виборах президента США переважно за представників Республіканської партії з 1972 року. На трьох останніх виборах більшість голосів в цьому штаті набирали демократи. У 2016 році республіканець Дональд Трамп отримав в Колорадо 43,3% голосів, демократ Хілларі Клінтон – 48,2%. Цей штат вважається таким, що вагається і тяжіє до Демократичної партії.

Так, за результатами обробки 80% голосів, у Флориді Байден отримує 49,7% голосів, в той час, як Трамп – 49,4%.

Також Байден лідирує в Пенсільванії, де він може отримати 20 голосів.

За попередніми результатами, Байден перемагає у Вермонті, що принесе йому 3 голоси виборців.

Трамп поки лідирує в Індіані (може отримати 11 голосів), Кентукі (8 голосів), Вірджинії (13 голосів), Північній Кароліні (15 голосів) і Джорждии (16 голосів).

Відзначимо, що попередні результати виборів у США будуть відомі вже вранці. Зараз в країні закриваються виборчі дільниці і американські ЗМІ публікують перші результати.

Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідерує Трамп.

Тим часом у інших штатах голосування триває. До 2:00 за Києвом голосування припиниться у 22 штатах, останнім закриє виборчі дільниці штат Небраска – о 16:00 середи.

Примітно, що цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосування взяли участь понад 100 млн осіб.

Трамп слідкуватиме за попередніми результатами голосування з Білого дому. З цією метою його кампанія облаштувала два кімнати.