Відповідний пост Байден опублікував в своєму Instagram.
Як повідомлялося раніше, 8 квітня сенатор-демократ Берні Сандерс оголосив про вихід з президентських перегонів у США, відкривши дорогу своєму головному конкуренту-демократу Джо Байдену.
У зв’язку з цим колишній віцепрезидент США звернувся до Сандерса, зазначивши, що він “не просто проводив політичну кампанію, а створив рух”.
“І не сумнівайтеся в цьому. Ми вважаємо, що цей рух сьогодні такий самий сильний, як і вчора. Це добре для нашої нації та нашого майбутнього. Ви поставили інтерес нації — і необхідність перемогти Дональда Трампа — понад усе. І за це ми вдячні”, — підкреслив Байден.
Також політик звернувся до прихильників свого опонента, висловивши надію на те, що вони допоможуть йому перемогти поточного президента Дональда Трампа на прийдешніх виборах.
“Прихильникам Берні: я знаю, що мені потрібно заробити ваші голоси. І я знаю, що це може зайняти час. Але я хочу, щоб ви знали, що я бачу вас, я чую вас і розумію терміновість цього моменту. Я сподіваюся, що ви приєднаєтеся до нас. […] Разом ми переможемо Дональда Трампа”, — зазначив він.
Крім того, в разі свого обрання Байден пообіцяв займатися проблемою зміни клімату, зробити коледжі та охорону здоров’я доступними для всіх.
- Раніше повідомлялося, що для того, щоб Берні Сандерс залишався конкурентом для Джо Байдена в битві за висунення на пост президента від Демократичної партії, йому доведеться повторити те, що він зробив чотири роки тому: виграти попередні вибори в Мічигані.
- Сандерс зазнав кілька поразок на праймеріз — внутрішньопартійних виборах Демпартії. Його противник — сенатор Джо Байден обійшов Сандерса в ключових штатах, в тому числі у Флориді, Мічигані і Північній Кароліні.