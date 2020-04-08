Колишній віцепрезидент США, кандидат у президенти від Демпартії Джо Байден висловив надію на те, що прихильники його опонента Берні Сандерса підтримають його на виборах.

Відповідний пост Байден опублікував в своєму Instagram.

Як повідомлялося раніше, 8 квітня сенатор-демократ Берні Сандерс оголосив про вихід з президентських перегонів у США, відкривши дорогу своєму головному конкуренту-демократу Джо Байдену.

У зв’язку з цим колишній віцепрезидент США звернувся до Сандерса, зазначивши, що він “не просто проводив політичну кампанію, а створив рух”.

“І не сумнівайтеся в цьому. Ми вважаємо, що цей рух сьогодні такий самий сильний, як і вчора. Це добре для нашої нації та нашого майбутнього. Ви поставили інтерес нації — і необхідність перемогти Дональда Трампа — понад усе. І за це ми вдячні”, — підкреслив Байден.

Також політик звернувся до прихильників свого опонента, висловивши надію на те, що вони допоможуть йому перемогти поточного президента Дональда Трампа на прийдешніх виборах.

“Прихильникам Берні: я знаю, що мені потрібно заробити ваші голоси. І я знаю, що це може зайняти час. Але я хочу, щоб ви знали, що я бачу вас, я чую вас і розумію терміновість цього моменту. Я сподіваюся, що ви приєднаєтеся до нас. […] Разом ми переможемо Дональда Трампа”, — зазначив він.

Крім того, в разі свого обрання Байден пообіцяв займатися проблемою зміни клімату, зробити коледжі та охорону здоров’я доступними для всіх.