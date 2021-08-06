Президент США Джо Байден нагородив співробітників поліції Капітолію, які обороняли будівлю Конгресу США під час спроби штурму прихильниками 45-го президента Дональда Трампа.

Про це він повідомляє телеканал CNN.

Зокрема, поліцейських нагородили Золотими медалями Конгресу США – вищою нагородою законодавчого органу.

На думку Сенату США, золота медаль Конгресу є “вищим виявом національної вдячності за видатні досягнення і внесок окремих осіб або організацій”.

Байден подякував офіцерам на церемонії в Рожевому саду “за захист нашого Капітолію і, що ще більш важливо, за захист нашої Конституції і порятунок життів належним чином обраних членів Сенату, Палати представників і наших співробітників”.

Проти присудження медалей проголосував 21 республіканець Палати представників. Не всі незгодні пояснили, чому вони проголосували проти законопроєкту, але деякі, схоже, не погодилися з використанням слова “повстання” для позначення нападу 6 січня на будівлю Капітолію США з боку прихильників Трампа, що прагнули скасувати результати голосування президентських виборів 2020 року.

Байден наголосив, що “трагедія того дня найбільше заслуговує правди”.

“Ми не можемо дозволити собі переписати історію. Ми не можемо допустити, щоб героїзм цих офіцерів був забутий. Ми повинні зрозуміти, що сталося. Чесна і неприкрашений правда: ми повинні визнати це. Це те, що роблять великі нації, і ми – велика нація”, – сказав він.

Нагадаємо, 6 січня під час штурму Капітолія загинуло четверо осіб. На наступний день помер офіцер поліції Капітолія, на якого напали активісти. Ще четверо поліціянтів закінчили життя самогубством. Приблизно 100 поліціянтів отримали поранення різного рівня складності.

Наразі у США пред’явили звинувачення більш ніж 550 учасникам штурму Капітолія.