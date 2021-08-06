Про це він повідомляє телеканал CNN.
Зокрема, поліцейських нагородили Золотими медалями Конгресу США – вищою нагородою законодавчого органу.
На думку Сенату США, золота медаль Конгресу є “вищим виявом національної вдячності за видатні досягнення і внесок окремих осіб або організацій”.
Байден подякував офіцерам на церемонії в Рожевому саду “за захист нашого Капітолію і, що ще більш важливо, за захист нашої Конституції і порятунок життів належним чином обраних членів Сенату, Палати представників і наших співробітників”.
Проти присудження медалей проголосував 21 республіканець Палати представників. Не всі незгодні пояснили, чому вони проголосували проти законопроєкту, але деякі, схоже, не погодилися з використанням слова “повстання” для позначення нападу 6 січня на будівлю Капітолію США з боку прихильників Трампа, що прагнули скасувати результати голосування президентських виборів 2020 року.
Байден наголосив, що “трагедія того дня найбільше заслуговує правди”.
“Ми не можемо дозволити собі переписати історію. Ми не можемо допустити, щоб героїзм цих офіцерів був забутий. Ми повинні зрозуміти, що сталося. Чесна і неприкрашений правда: ми повинні визнати це. Це те, що роблять великі нації, і ми – велика нація”, – сказав він.
Нагадаємо, 6 січня під час штурму Капітолія загинуло четверо осіб. На наступний день помер офіцер поліції Капітолія, на якого напали активісти. Ще четверо поліціянтів закінчили життя самогубством. Приблизно 100 поліціянтів отримали поранення різного рівня складності.
Наразі у США пред’явили звинувачення більш ніж 550 учасникам штурму Капітолія.
- 13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолія. Стаття звинувачення в резолюції була одна – “підбурювання до повстання”. 25 січня резолюцію про імпічмент передали до Сенату
- 13 лютого Сенат США виправдав колишнього президента країни Дональда Трампа на слуханнях щодо імпічменту. Імпічмент підтримали сенатори-республіканці: Річард Берр, Білл Кессіді, Сьюзан Коллінз, Ліза Меркаускі, Мітт Ромні, Бен Сасс і Пет Тумі. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл проголосував проти оголошення імпічменту.
- У лютому конгресмен-демократ Бенні Томпсон подав позов проти Дональда Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані, звинувативши їх у змові з метою підбурювання до заворушень у Капітолії 6 січня. Згодом схожий позов подав конгресмен-демократ Ерік Сволвелл.
- У липні офіцери, які стали свідками штурму Капітолія, дали покази стосовно того, що пережили 6 січня, коли бунтівники ввірвалися до адміністративної будівлі. Вони розповіли про расистські приниження з боку активістів й не тільки.