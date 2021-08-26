Президент США Джо Байден звинуватив представників терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) в організації двох терактів, які відбулися 26 серпня біля аеропорту Кабула. Він наказав завдати удар у відповідь.

Про це Байден повідомив під час брифінгу.

“Ми завдамо удару по керівниках ІДІЛу, ми зробимо це. Я вже дав відповідний наказ командувачам. Ми завдамо ці удари в певний, вигідний для нас, час, в тих місяцях, які самі визначимо”, – попередив Байден.

Американський лідер пояснив, що це потрібно, аби “спасти американців” та показати терористам, що “вони не переможуть”.

Він пояснив, що США знайдуть лідерів ІДІЛу та завдадуть удару, де б ті не знаходилися.

Президент США нагадав, що, за інформацією американської розвідки, багато бойовиків ІДІЛ (їх вважають головними ворогами талібів) вийшли з в’язниць під час загальної амністії в Афганістані. Саме вони планують “комплексі теракти проти американських громадян та військовослужбовців”.

Нагадаємо, що у четвер, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

В результаті двох вибухів загинули понад 60 осіб. Щонайменше 140 – отримали травми та поранення різного рівня складності. В Пентагоні повідомили, що, як мінімум, 12 військовослужбовців США загинули та ще щонайменше 15 отримали поранення під час вибухів аеропорту Кабула.

Внаслідок вибуху неподалік від аеропорту Кабула загинуло кілька громадян Афганістану та США. Точна кількість жертв наразі невідома.

Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.

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