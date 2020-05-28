Джо Байден дорікнув своєму суперникові на майбутніх виборах президента США Дональду Трампу за ігнорування повідомлень про неготовність медсистеми країни до можливої епідемії.

Про це повідомляють #Букви.

Наприкінці жовтня, напередодні початку пандемії COVID-19, американська газета The Washington Post опублікувала статтю “В доповіді йдеться, що жодна з 195 країн, включаючи США, не готова до пандемії”. У матеріалі був представлений звіт Центру охорони здоров’я Джона Хопкінса, в якому вперше в історії була дана всебічна оцінка глобальних можливостей систем охорони здоров’я різних країн.

Тоді ексвіцепрезидент США Джо Байден поділився цією статтею в Twitter, додавши наступний коментар:

“Ми не готові до пандемії. Трамп відкотив назад прогрес у зміцненні глобальної безпеки в області охорони здоров’я, якого домоглися президент Обама і я. Нам потрібно лідерство, яке зміцнює суспільну довіру, фокусується на реальних загрозах і мобілізує світ, щоб зупинити спалахи до того, як вони досягнуть наших берегів”.

Тепер, 7 місяців по тому, на тлі повідомлень про те, що США стала першою країною в світі, де загинули понад 100 тисяч пацієнтів з коронавірусною інфекцією, Байден звернув увагу на те, що в той самий період часу публікував у соцмережі чинний президент США та його суперник на майбутніх виборах Дональд Трамп.

Політик згадав твіт Трампа, що стосується iPhone, який був опублікований за добу після статті WP.

“Для Тіма [Кука]: кнопка на IPhone була набагато краще, ніж управління свайпами!”, — йдеться в згаданому твіті.

Байден запропонував підписникам порівняти ці пости, написавши: “Два твіти з одного і того ж дня в жовтні”.