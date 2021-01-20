Новий президент США Джо Байден відправив перший твіт з президентського аккаунта.

Про це він написав в Twitter.

“Коли справа доходить до подолання криз, з якими ми зіткнулися, не можна гаяти часу. Ось чому сьогодні я прямую в Овальний кабінет і відразу приступаю до роботи, щоб вжити рішучих заходів і надати негайну допомогу американським сім’ям”, – написав Байден.

Байден також написав свій пост і на своїй сторінці в Facebook.

“Приступаємо до роботи”, – написав президент США.

Офіційні акаунти Білого дому в Twitter (@WhiteHouse), президента США (@POTUS), віце-президента (@VP), першої леді (@FLOTUS) і прессекретаря (@PressSec) в середу, 20 січня, перейшли від адміністрації Дональда Трампа до адміністрації вступив на посаду президента Сполучених Штатів Джо Байдена, повідомив офіційний представник соцмережі Нік Пачіліо.

Віцепрезидентка Камала Гарріс також написала свій перший твіт зі свого офіційного акаунта.

“Готова служити”, – написала Гарріс.