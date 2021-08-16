Президент США Джо Байден вперше за шість днів прокоментував ситуацію в Афганістані. Він підтримав рішення про виведення американських військових з країни та розповів, яку мету переслідують США і що робитимуть далі.

Про це йшлося в його зверненні до нації у понеділок, 16 серпня.

“Наша місія в Афганістані ніколи не мала полягати в побудові нації”

Байден сказав, що хоче нагадати, як США потрапили до Афганістану і якими були інтереси країни. Він наголосив, що місія США, яка розпочалася 20 років тому, не мала на меті будівництво нації.

“Я приїхав до Афганістану майже 20 років тому з чіткими цілями: спіймати тих, хто напав на нас 11 вересня 2001 року, і переконатися, що “Аль-Каїда” не зможе використовувати Афганістан як базу для повторного нападу на нас. Ми зробили це, пригнітивши “Аль-Каїду” в Афганістані. Ми ніколи не припиняли полювання на Усаму бен Ладена, і ми його зловили. Це було десять років тому. Наша місія в Афганістані ніколи не мала полягати в побудові нації“, — зазначив американський лідер.

Він наголосив, що єдиним важливим інтересом США є і залишатиметься запобігання терористичному нападу на країну.

“Я не шкодую про своє рішення припинити війну Америки в Афганістані”

Президент захищав своє рішення про швидке виведення військ з Афганістану. Він зазначав, що колишній президент Дональд Трамп уклав з талібами відповідну угоду, і її треба було виконувати. В протилежному випадку — неминуча ескалація і втрати.

“Коли я вступив на посаду, я успадкував угоду, яку президент Трамп уклав з талібами. Згідно з його угодою, сили США мали бути виведені з Афганістану 1 травня 2021 року, тобто трохи більше ніж за 3 місяці після мого вступу на посаду. За часів адміністрації Трампа чисельність американських військовослужбовців в країни скоротили з приблизно 15 тисяч до 2,5 тисяч. З військової точки зору “Талібан” був найсильнішим за 20 років”, — сказав Байден. “Вибір, який я мав зробити як ваш президент, полягав в тому, щоб або виконати цю угоду, або бути готовим повернутися до боротьби з “Талібаном” в середині весняного сезону бойових дій. Після 1 травня не було б припинення вогню. Після 1 травня не було угоди про захист наших сил. Існувала лише холодна реальність: або виконання угоди про виведення наших військ, або ескалація конфлікту і відправлення тисяч американських солдатів назад на бойові дії в Афганістані. Вступити в третє десятиліття конфлікту. Я повністю підтримую своє рішення“, — додав він.

Байден заявив, що США зробили чимало помилок в Афганістані за останні 20 років. Однак він запевнив, що не ухилятиметься від відповідальності і докладатиме зусиль, аби розв’язання ситуації не впало на плечі його наступника — вже п’ятого президента США.

“Сцени, які ми бачимо в Афганістані, вони болісні, особливо для наших ветеранів, наших дипломатів, гуманітарних працівників, для всіх, хто провів час на місцях, працюючи, щоб підтримати афганський народ. Для тих, хто втратив близьких в Афганістані і американців, які боролися і служили в цій країні, служать нашій країні в Афганістані”, — зазначив він. “Я глибоко засмучений фактами, з якими ми зараз стикаємося. Але я не шкодую про своє рішення припинити війну Америки в Афганістані“, — наголосив американський президент.

“Американські не повинні боротися вмирати у війні, в якій афганські сили не хочуть битися самі за себе”

Байден наголосив на тому, що ситуація в Афганістані розгортається “швидше, ніж очікували”. Проте він виступив проти припинення виведення американських військ.

“Американські війська не можуть і не повинні боротися у війні і вмирати у війні, в якій афганські сили не хочуть битися самі за себе“, — наголоси він. “Скільки ще поколінь американських дочок і синів ви б послали для участі в громадянській війні в Афганістані, коли афганські війська цього не зроблять? Скільки ще життів, американських життів. Чи варто це стількох нескінченних рядів надгробків на Арлінгтонському національному цвинтарі? Я чіткий у своїй відповіді. Я не повторюватиму помилок, які ми робили в минулому”, — наголосив він.

На переконання Байдена, США зробили достатньо, аби Афганістан міг відстоювати свої інтереси. Утім афганські лідери втекли замість того, щоб боротися за свою країну.

“Ми витратили понад трильйон доларів. Ми навчили афганські збройні сили чисельністю близько 300 тисяч осіб, які неймовірно добре оснащені. Це більші збройні сили, ніж сили багатьох наших союзників за НАТО. Ми надали їм всі інструменти, які їм могли знадобитися. Ми надали їм гроші для утримання їх військово-повітряних сил, чого немає у “Талібану”. Ми дали їм всі можливості визначити своє власне майбутнє. Ми не змогли дати їм волю до боротьби за це майбутнє“, — вважає президент. “Коли я приймав президента Гані в Білому домі в червні, і знову, коли я говорив телефоном з Гані в липні, у нас були дуже відверті розмови. Ми говорили про те, як Афганістан повинен підготуватися до громадянської війни після відходу американських збройних сил, усунути корупцію в уряді, щоб уряд міг працювати для афганського народу. Ми багато говорили про необхідність політичного об’єднання афганських лідерів. Вони не змогли зробити нічого з цього. Я також закликав їх зайнятися дипломатією, шукати політичне врегулювання з “Талібаном”. Ця порада була категорично відкинута. Гані наполягав на тому, що афганські сили будуть боротися. І, вочевидть, він був неправий”, — додав Байден.

Що США робитиме далі?

Президент наголосив, що США мають припинити військове розгортання у всьому світі та закликати світ до дипломатичних шляхів розв’язання конфліктів.

За словами Байдена, США продовжать боротьбу за права населення країни, особливо — жінок.

“Тепер я сконцентрую увагу на тому, що є можливим для досягнення в Афганістані. Ми маємо очолити дипломатичні зусилля, ми маємо надавати гуманітарну допомогу. Ми маємо сприяти регіональній дипломатії для боротьби за стійкість цієї країни. Ми надалі виступатимемо за права афганського народу, жінок та дівчат. Ми говоритимемо про це по всьому світу”, — сказав він.

Американський лідер також розповів про плани на найближчий час. Байден наголосив, що США мають перевезти тисячі американських громадян, які жили та працювали на території Афганістану, та представників цивільного населення країни, що хочуть емігрувати до США.