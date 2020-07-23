Про це повідомив американський телеканал CNBC.

“Те, як він спілкується з людьми в залежності від кольору їх шкіри, їх національного і географічного походження, абсолютно огидно. Жоден з президентів ніколи не робив цього, ніколи, ніколи, ніколи“, – сказав Байден.

За його словами, раніше в Сполучених Штатах таким чином не вели себе ані президенти–демократи, ані президенти–республіканці.

“У нас були і є расисти, вони намагалися обрати свого президента. Але він став першим“, – додав кандидат у президенти.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його суперникові на виборах Джо Байдену потрібно пройти тест на когнітивні здібності.