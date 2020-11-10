Кандидат в президенти від Демократичної партії США Джо Байден, який, за оцінками провідних американських ЗМІ, здобув перемогу на виборах, вважає ганьбою небажання глави Білого дому Дональда Трампа визнати свою поразку.

Про це повідомляє CNN.

“Чесно кажучи, я просто вважаю, що це ганьба”, — сказав він.

На думку Байдена, в результаті відбудеться перехід влади.

“Я думаю, що в кінці-кінців все це здійсниться 20 січня (день вступу нового президента на посаду — ред). Я сподіваюся і очікую, що американський народ дійсно знає і розуміє, що стався перехідний період”, — сказав він.

Він наголосив, що процес передачі влади в США після виборів вже не зупинити.

“Ми перебуваємо на початку перехідного періоду, який йде повним ходом. Нас вже нічого не зупинить”, – запевнив Байден.

Також демократ заявив, що хоче поговорити з Трампом. При цьому на питання про те, що б він сказав йому, Байден відповів: “Пане президенте, я очікую розмови з Вами”.