Про це повідомляє CNN.
“Чесно кажучи, я просто вважаю, що це ганьба”, — сказав він.
На думку Байдена, в результаті відбудеться перехід влади.
“Я думаю, що в кінці-кінців все це здійсниться 20 січня (день вступу нового президента на посаду — ред). Я сподіваюся і очікую, що американський народ дійсно знає і розуміє, що стався перехідний період”, — сказав він.
Він наголосив, що процес передачі влади в США після виборів вже не зупинити.
“Ми перебуваємо на початку перехідного періоду, який йде повним ходом. Нас вже нічого не зупинить”, – запевнив Байден.
Також демократ заявив, що хоче поговорити з Трампом. При цьому на питання про те, що б він сказав йому, Байден відповів: “Пане президенте, я очікую розмови з Вами”.
Today, the Trump Administration is in court, attempting to eliminate the Affordable Care Act. Tune in as I discuss how my administration will expand access to quality, affordable health care. https://t.co/JB5uwBTKnd
— Joe Biden (@JoeBiden) November 10, 2020
- Примітно, що головний американський дипломат заперечив програш Трампа на виборах тоді, коли кілька світових лідерів провели особисті розмови з Байденом, аби привітати його з перемогою.
- Про те, чому деякі лідери досі не привітали Байдена з перемогою – читайте в матеріалі.
- Нагадаємо, призначена Дональдом Трампом адміністраторка Адміністрації загальних служб, яка опікується питаннями функціонування федеральних установ, блокує початок передавання влади новообраному президенту Джо Байдену.