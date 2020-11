Про це повідомляє CNN.

“Чесно кажучи, я просто вважаю, що це ганьба”, — сказав він.

На думку Байдена, в результаті відбудеться перехід влади.

“Я думаю, що в кінці-кінців все це здійсниться 20 січня (день вступу нового президента на посаду — ред). Я сподіваюся і очікую, що американський народ дійсно знає і розуміє, що стався перехідний період”, — сказав він.

Він наголосив, що процес передачі влади в США після виборів вже не зупинити.

“Ми перебуваємо на початку перехідного періоду, який йде повним ходом. Нас вже нічого не зупинить”, – запевнив Байден.

Також демократ заявив, що хоче поговорити з Трампом. При цьому на питання про те, що б він сказав йому, Байден відповів: “Пане президенте, я очікую розмови з Вами”.

