У президента США Джо Байден назвали імена майбутніх топчиновників у сфері нацоборони. У новій команді — гендерне та расове різномаїття.

Про це повідомляють перехідний офіс Байдена та американська газета The New York Times.

Було оголошено майбутніх посадовців та кандидатів на посади у сфері національної безпеки. Нова команда відрізняється расовим та гендерним різномаїттям. Деякі її члени вже обіймали найвищі посади за часів президентства Барака Обами.

Вже названо кандидатів на посади Держсекретаря, секретаря Департаменту нацбезпеки, очільника розвідки, посла президента в ООН, радника з питань нацбезпеки та посланника з питань клімату.

Ентоні Дж. Блінкен — Державний секретар

58-річний Блінкен розпочав свою кар’єру в Державному департаменті за часів адміністрації Клінтона. Він є довіреною особою Байдена вже понад 20 років. Він був його головним помічником у Комітеті із закордонних справ Сенату, радником з питань нацбезпеки, коли Байден був віцепрезидентом, а також обіймав посаду заступника радника з питань нацбезпеки пана Обами. У 2015-2017 роках Блінкен також був заступником державного секретаря.

“Блінкен широко розглядається як прагматичний центрист з питань зовнішньої політики, який, як і пан Байден, підтримував минулі американські втручання і вважає, що США повинні відігравати центральну провідну роль у світі”, — пише NYT.

Алехандро Майоркаса — секретар Департаменту національної безпеки

Майоркаса — іммігрант кубинського походження, сім’я якого втекла від революції Кастро. Під час першого президентського терміну Обами обіймав посаду директора Служби громадянства та імміграції США. У 2013-2016 роках він обіймав посаду заступника міністра національної безпеки.

У разі призначення Майоркаса стане першим латиноамериканцем, який буде керувати департаментом, відповідальним за впровадження та управління імміграційною політикою країни.

“Найвищі посадові особи з питань імміграції в адміністрації Обами рекомендували кандидатуру Майоркаса як спосіб побудувати підтримку з боку іммігрантської спільноти, одночасно задовольняючи поміркованих та кар’єрних чиновників у відомстві, які шукають лідера з досвідом у правоохоронних органах”, — зазначає видання.

Авріл Хейнс — директорка національної розвідки

Хейнс працювала заступницею директора ЦРУ в адміністрації Обами, після чого змінила Блінкена на посаді заступника радника Обами з питань національної безпеки.

Хейнс також працювала радником Ради національної безпеки пана Обами, допомагаючи йому орієнтуватися на правові питання навколо антитерористичних операцій та наполягаючи на більшій стриманості з метою зменшення жертв серед цивільного населення.

Вона також є колишньою помічницею Байдена, виконуючи обов’язки заступника головного радника Комітету із закордонних справ Сенату з 2007 по 2008 рік.

У разі затвердження на посади Хейнс буде найвищою жінкою, яка служитиме в розвідувальній спільноті.

Лінда Томас-Грінфілд — посол в ООН

Томас-Грінфілд — 35-річна ветеранка закордонних служб, яка працювала на дипломатичних постах у всьому світі.

Як очікується, Байден призначить Томас-Грінфілд на посаду посла в ООН та відновить роботу до рівня кабінету міністрів, надавши їй, жінці-афроамериканці, місце в Раді національної безпеки.

З 2013 по 2017 рік вона працювала помічником державного секретаря у справах Африки. Також вона працювала послом США в Ліберії, працювала у Швейцарії, Пакистані, Кенії, Гамбії, Нігерії та Ямайці.

Джейк Салліван — радник з національної безпеки

44-річний Салліван може бути призначений найвищу посаду Білого дома з питань національної безпеки. В такому випадку він стане наймолодшою ​​особою на посаді після Мак-Джорджа Банді, який обійняв цю посаду у віці 41 років за президента Джона Кеннеді.

Салліван прямував за Блінкеном як найвищий помічник Байдена з питань національної безпеки, а потім піднявся на посаду старшого помічника державного секретаря Гілларі Клінтон, яка назвала його “талант покоління”.

Джон Керрі — посланник президента з питань клімату

Призначення 76-річного Керрі, на думку журналістів, є найбільшим сюрпризом. Колишній сенатор Массачусетсу, державний секретар Обами (2013-2017) повернеться у новій ролі, що символізуватиме прихильність нової адміністрації до боротьби зі зміною клімату.

У заяві, опублікованій перехідним штабом, йдеться про те, що пан Керрі “буде боротися зі зміною клімату повний робочий день як Спеціальний посланник президента з питань клімату і буде засідати в Раді національної безпеки”. Робота пана Джона Керрі не вимагає підтвердження Сенатом.

Для управління своєю внутрішньою кліматичною політикою пан Байден також незабаром призначить директора з питань клімату Білого дому, який, на думку представників перехідних країн, матиме рівний статус із паном Керрі.