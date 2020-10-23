На президентських дебатах Дональд Трамп і Джо Байден дискутували на тему міжнародних відносин. Так, їх думки щодо лідера Північної Кореї Кім Чен Ина розійшлися.

Байден назвав його “бандитом”, а Трамп – “другом”.

Байден нагадав, що адміністрація президента Барака Обами, при якій він був віце-президентом, відмовлялася легітимізувати Північну Корею. При цьому, в разі перемоги на виборах, Байден згоден зустрітися і розмовляти з північнокорейським лідером, тільки якщо той відмовиться від ядерної зброї.

“Він (Трамп) легітимізував Північну Корею, говорив про свого “хорошого друга “, який насправді бандит, просто бандит, і говорив про те, що все покращилося. А тепер у них є ракети, які можуть досягти території США набагато швидше, ніж раніше”, – підкреслив Байден.

У відповідь Трамп заявив, що його “хороший друг” не тільки Кім Чен Ин, але і Володимир Путін, президент Росії. При цьому, він сказав, що це дуже важливо, тому що США повинні бути в хороших відносинах з цими країнами та їхніми лідерами.

Трамп упевнений, що “налагодження робочих відносин з північнокорейським лідером” дозволило уникнути ядерної війни між США і Північною Кореєю.